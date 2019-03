【公關災難】為宣傳踩單車戴頭盔　德政府聘模特兒拍性感海報被轟

要做出大膽而搶眼的廣告不容易,成功與災難更可能只是一線之差。德國運輸部近日一個廣告被狂轟,為宣傳踩單車需配戴頭盔,當局竟聘請模特兒只穿上性感內衣及頭盔,拍下一輯寫着「看起來像屎,但能救我一命。」(Looks like shxt. But saves my live.)標語的海報。運輸部長解釋,不少年輕人覺得戴頭盔會影響外觀,因而拒絕在踏單車時戴上,因此衍生出此主題。不少市民均直斥政府不恰當、賣弄色情,並紛紛貼圖反駁指穿上衣服戴頭盔也可拍出時尚照片。

德國運輸部為宣傳踩單車要戴頭盔,聘請模特兒只穿上性感內衣及頭盔,拍下一輯寫着「看起來像屎,但能救我一命。」(Looks like shxt. But saves my live.)標語的海報。(BMVI 圖片)

新廣告於上周二正式於當地公眾廣告板刊登,但早在登出前,不少人已在德國運輸部的社交網站上看到廣告,引起極大回響。從運輸部Twitter上載的片段可見,當局請來數個男女模特兒拍攝海報,不過只見男模特兒赤裸上身,僅穿上內褲及頭盔,而女模特兒則穿上性感內衣及頭盔,大擺誘人甫士。最後所印出來的海報上就只加了一句標語「看起來像屎,但能救我一命。」(Looks like shxt. But saves my live.),以及德文的標籤「#HelmeRettenLeben」,譯「頭盔拯救生命」。

當地數據指出,只有8%的17至30歲單車使用者會在踏單車時戴頭盔。運輸部長朔伊爾(Andreas Scheuer)解釋,不少年輕人覺得戴頭盔會影響外觀,因而拒絕在踏單車時戴上作保護,因此衍生出此主題。而德國道路安全委員會亦指「頭盔不能防止意外,但它可以防止意外造成的創傷。我們很高興能夠與運輸部採取破格的意念」,對於照片引起的討論,委員會則反駁稱只是「展示了一個愛美的女性和男性」。

不過破格的意念不是人人贊同,很多官員及市民都認為政府的廣告令人尷尬、賣弄色情,「納稅人的錢不應被花在半裸的男女海報之上」、「廣告根本不需要女性被物化、半裸及賣弄色情才能達到提醒人單車安全的目的」,要求官方將廣告下架。有網民於社交網站貼圖,指自己穿上正裝後戴頭盔、稍花創意亦可傳遞同樣信息,更有人揚言,如果廣告要這樣去說服別人戴頭盔,他寧願不戴。

