早產嬰被活埋地下3呎　靠泥土細孔呼吸奇蹟「復活」

印度男子西羅希（Hitesh Sirohi）近日在埋葬夭折的初生女兒時，意外發現有另一名女嬰被活埋在泥土下的一個陶罐中，他馬上救出女嬰，警方現正在尋找女嬰的親生父母，而負責治療女嬰的兒科醫生安詹（Dr Saurabh Anjan）指出，相信女嬰是透過泥土中的細孔來呼吸，得以奇蹟生還。

「還以為是我女兒死而復生」

西羅希稱，與妻子瓦伊沙莉（Vaishali）生下的女兒出生數分鐘後便夭折，於是去墓地挖墳埋葬，然而挖到地下約3呎之際，鐵鏟敲到一個陶罐，並隱約傳出嬰兒的哭喊聲，他把陶罐取出來打開，一名女嬰就躺在裡面。

女嬰全身被一塊布包裹住，而且仍有呼吸，西羅希說：「我還一度以為是我的女兒死而復生，但當時聲音明顯是從陶罐內傳出來」。西羅希急忙用棉花棒沾牛奶餵食並致電報警，警方將女嬰送到市內醫院，目前仍在治療。

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醫生：了不起的生命小鬥士

兒科醫生安詹指出，女嬰體重只有2.5磅（約1.13公斤），屬於早產，「她體溫過低，需要不斷為她提供氧氣。她的肺部受到感染，而且無法直接進食，我們正在盡力救治。我相信她是透過泥土中的細孔來呼吸，加上早產嬰兒通常需要較少氧氣，因此才得以活下來，確是一名了不起的生命小鬥士。」

警方表示，當地一名政界中人願負責女嬰的治療費用，警察局長辛格（Abhinandan Singh）說：「我們正追尋女嬰的父母，估計事件是在他們同意下發生的。」

瓦伊沙莉的姐妹普賈（Pooja）表示，瓦伊沙莉和西羅希在初生女兒夭折後感到悲痛欲絕，但「奇蹟」女嬰為夫婦二人重新帶來希望，「他們非常願意收養女嬰，待她完全康復可以出院，就會聯絡兒童福利機構聯理有關手續。」