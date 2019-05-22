今午柴灣突爆出棄嬰疑雲，有食客發現一名初生嬰連BB車被遺留在冰室，因驚見車內有其出世紙，憂心其母棄嬰或做傻事，急急網上尋人，幸其後揭發該媽媽只是肚痛去廁所離開25分鐘，BB最終平安隨母回家。不少媽媽網民鬆一口氣，又深有感觸，直指媽媽單野湊B真的連廁所也去不了，箇中辛酸不足為外人道，更齊齊分享自己的血淚經驗。

網上今午瘋傳尋人消息，初時指懷疑有人棄嬰，引起網民關注。（fb截圖）

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事件最初震動網上世界，不少人看到BB車有出世紙都特別擔心，怕涉事媽媽有棄嬰想法，又怕她做傻事，幸最終獲知只是虛驚一場，不少媽媽級網民獲知真相原來是媽媽肚痛搵廁所時，都覺得很感觸，不少人都指曾遇同樣困境，直指尤其是單打湊B時，真係連廁所都去唔到。

有媽媽指不少人都說帶BB車很方便，其實不然，別說搭巴士要摺車，搭地鐵又未必有電梯，一個人帶初生B外出需要帶極多用品，有時候為免麻煩也情願用揹帶，惟人有三急時真的不知如何去廁所，有人直指硬抱B照去廁所十分狼狽，有人稱曾單獨帶B時肚痛，急起來只能請求陌生的廁所姐姐幫忙抱着，匆匆去完廁所接回BB。

更有人回憶孩子還需手抱時，如單獨外出根本不敢飲水，最誇張曾8小時沒有去過廁所，十分痛苦。

媽媽級網民分享單打湊B去廁所大法！

不少媽媽們為新手者提供經驗，指如可能還是不要怕麻煩帶同BB車外出，「有咩事放入車直入殘廁，係污糟啲但最少都去到」，認為此做法較死抱BB去廁所冒摔倒孩子風險好。

有人教路部分商場其實有提供嬰兒車，沒帶戰車者有需要時可借用，亦有部分商場設有母子同行廁所，如BB已能坐下，可放有嬰兒位扣好安全帶，又強調情況再壞，只要媽媽求助，例如找商場服務處或工作人員等，一定可找到解決方法，但重申最重要是事前講一聲，以免像是次的柴灣媽媽般引發誤會。