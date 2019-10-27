【生活百科】奇女子通電煮熟魚蝦　專家拆解人體通電煮食真係得？

世界之大總有不少奇人異士，網上曾流傳一名內地奇女子可以讓身體通電，然後將一條生魚煎熟，令旁人大感驚訝。台灣有電視節目就此傳說進行實測，了解事件背後的原因，並進一步解析其科學原理，表示「人體通電煮食」並非無可能！

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該名奇女子曾以雙手點亮一個燈泡，並可以在承受高電壓下拿着放了生魚的碟，在3分鐘內將生魚煎成熟。台灣公共電視自製節目《流言追追追》曾進行相關實測，並找來專家講解原理及作出分析。

原來能夠將魚煎熟的關鍵是鹽，只要將鹽與水攪拌融化後沾到魚上，因為鹽水可以導電，便可以透過電能將魚煎熟。節目邀來專家將正極電線夾在魚尾，負極電線放在碟底，電流就只會由魚尾去到碟的中央位置，這種做法非但不會傷及人體，甚至連魚的前半身都不會通電，說明奇人表演實是取巧。

老師親身上陣示範，指出其實奇人的做法十分安全。（YouTube「Buzzgogogo」短片截圖）

其後專家示範以電流通過身體的方法燒蝦，以110伏特電壓而言，專家身體的電阻達到6.5萬Ω，可以承受1.7mA的電流，比一般人的0.5mA為高，原因是專家經常都進行測試，皮膚比較粗糙，而乾燥的環保和體質都可以提高人體能夠承受的電流。影片可見，在電流通過的部分，蝦身都由生變熟。而實測證明，人體通電後的確有可能煮食，但電力有一定危險，大家千萬不要模仿。