剛從麥記收工　19歲台裔青年成最年輕市議員　新西蘭總理致電鼓勵

新西蘭籍19歲台裔青年王費雪（Fisher Wang）在今年的市議會選舉中獲得7058票，在10名市議員中排名第7並成功改寫歷史，成為新西蘭北島羅托魯市（Rotorua）史上最年輕的市議員，新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）親自致電鼓勵，與他分享從政經驗。

原先還以為落選了

王費雪回憶自己命運改變的那一刻，當日是上周六（12日）下午2時，他剛從麥當勞下班，這時羅托魯市議會（Rotorua Lakes Council）秘書長威廉斯（Geoff Williams）親自來電，通知他成為羅托魯市史上最年輕的議員當選人，他說：「我接到那通電話時，真的覺得很驚喜。」

王費雪形容威廉斯的語氣冷靜而審慎，讓他起初以為對方是為了緩和隨後將公布的落選噩耗，「我有種不好的感覺，一直到他說出『恭喜，你當選了。』」

王費雪在今年的市議會選舉中獲得7058票，在10名市議員中排名第7，成為新西蘭北島羅托魯市史上最年輕的市議員。（Facebook@fisherwangz 圖片）

差點錯過總理來電

王費雪表示，自己一直有興趣「從小地方出發」關心政治，例如看新聞、參與模擬聯合國（model UN）討論等；2017年他參訪羅托魯市一場競選活動時，遇見現任總理阿德恩，令他對從政的興趣擴大，「那一刻，我突然理解自己可以參選。」

勝選當晚王費雪接獲阿德恩來電，由於沒有來電顯示，王費雪差一點就沒接電話，他很慶幸自己接了。王費雪說，總理跟他通話約15分鐘，詢問他競選過程，並談及她自己的政壇崛起歷程；她也給這名新手市議員一些建議，要他不要害怕為自己發聲，「她打電話給我，人真的很好。」

曾遭種族歧視者辱罵

王費雪表示，參選過程並非一帆風順，例如選民在競選初期就對他抱持疑慮，主要是因為他相對年輕；另外他曾在裝設選舉標語牌時，遭遇路過車輛乘客大罵充滿種族歧視的詞彙：「我才不投給某個***中國佬。」

據《新西蘭先驅報》（New Zealand Herald）報道，王費雪一家20多年前從台灣移民新西蘭，而王費雪就在距離羅托魯市約20公里的小鎮卡哈羅亞（Kaharoa）一座農場出生長大。