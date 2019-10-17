世上沒有肥的男人，只有懶的男人？台灣一名男生從小都被稱為「肥仔、小胖」，人生巔峰時甚至高達100公斤，衣服穿到4XL，再也不能網購，遂決心減肥，狠撇40磅（約18公斤），目前體重已穩定維持在70公斤，沒再復胖，連身邊人都被嚇倒，驚訝他突然之間變成另一個人，「應該算男大18變吧！」。

台灣一名男生從小都被稱為「肥仔、小胖」，人生巔峰時甚至高達100公斤。（Dcard圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

台灣男生在Dcard討論區分享其減肥心得，他指從小都跟「胖」沾上邊，「胖子、肥仔、小胖」等綽號不離身，小時候還稱得上可愛，但小學後開始毫無節制地吃，畢業時體重已達75公斤，初中更到達90公斤以上，形容自己是個「超級沒自信，又胖又臭又滿臉爛痘」。其後他更到達「人生巔峰」—體重接近破百邊緣，約98公斤。

由於在別人面前超級自卑，衣服亦很難購買，基本上要穿到4XL，「不能網購都要現場量」，遂下定決定好好減肥。他分享指，高中時花了一年多時間，就將近百公斤體重，減至70公斤，直至現在也沒有復胖。

↓↓↓ 台男減肥歷程 ↓↓↓

+ 14 + 13 + 12

↓↓↓ 更多減肥成功例子 ↓↓↓

+ 7 + 6 + 5

初時他以最直接的方法節食來減重，早午餐正常吃，晚餐則完全不吃，受不了時唯有狂喝水，雖然體重掉得很快，一天掉一公斤，但復胖機會大，而且到中期會失效，因體重已卡着不動。因此他開始配搭運動，特別推薦游泳，因對膝蓋傷害比較不會那麼大，後來體重繼續下掉，就可以每個禮拜到健身中心跑步，他提醒網民「減肥沒有途徑，忌口多動你就會瘦了！」。