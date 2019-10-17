台女超市碌卡買土雞　Costco擺烏龍$94驚變$1700　網民：鑲金的雞

不少人都以「碌卡」購物，但付款前最好看清收據。一名台灣網民在facebook群組「Costco好市多商品經驗老實說」發文，指日前到Costco買了一隻標價367元台幣（約94港元）的「台灣本產土雞」，並用信用卡付錢，她回家核對收據時，驚覺土雞的收費為6675元台幣（約1708港元），嚇得她立即致電超市查詢，豈料客服回覆歎慢板，氣得她批評Costco不夠積極：「消費者此時已經氣炸了，明天才能處理。」網民不禁調侃土雞是「吃黃金長大的雞」。

該在Costco出售的「台灣本產土雞」標價367元台幣（約94港元）。（fb「Costco好市多商品經驗老實說」圖片）

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不過，網民回家後發現，收據上顯示該土雞的收費達6675元台幣（約1708港元）。（fb「Costco好市多商品經驗老實說」圖片）

樓主表示，近日曾到Costco替朋友買「台灣本產土雞」，雖然包裝上有列明367元的條碼紙，但在另一張附圖顯示的收據中，土雞的收費卻高達6675元台幣，連同她購買的韓式醃烤調味醬和雞翼，總金額達7338元台幣（約1877港元）。

樓主稱，由於當時以信用卡付費，也因趕時間急着離開，未有多加注意；加上若簽帳高於3000元台幣須客人簽名，惟當刻收銀員沒有讓她簽單。因此，樓主回家算錢時才發現問題，「天啊！我幫朋友買了一隻六千多元的雞！」她遂致電Costco客服，但獲回覆指翌日才能回覆，她在文中批評Costco反應不夠積極，「消費者此時已經氣炸了，明天才能處理」。

樓主最後提醒消費者不應太相信機器，「一樣的條碼刷出來的金額居然是不一樣的，如果沒有一個一個對數字，是不是很多人也和我一樣多付了錢不知道！」，她又明言，假如兩者金額差距不多，大家買東西時又會發現有問題嗎？

網民有嘢講↓↓↓

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雖然店家事後致電回覆樓主解釋是「條碼問題」，樓主仍發文提醒網民以後買東西「一定要一個一個對數字」。不少網民感謝樓主提醒，表示自己也不常查看金額是否有差別，亦有網民質疑為何收銀員和在門口對票的員工沒察覺異常，有人則調侃該隻土雞應是「吃黃金長大的雞」、「鑲金的雞」。

（fb群組「Costco好市多商品經驗老實說」）