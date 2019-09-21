【Costco】台女好市多買女裝襪　驚見污漬兼有鹹魚惡臭：快要吐了

美式大賣場Costco（好市多）以設有無條件退貨機制而聞名，早前進駐上海時惹起內地人瘋狂搶賺，而台灣巿民同樣喜愛光顧Costco。惟日前有台灣女網民大呻，在Costco買一雙運動襪，卻疑似是貨商品，襪子有污漬及夾着黑色樹葉，她湊近一嗅，竟有濃濃的鹹魚味，直言：「快要吐了！」網民即分享同類經驗，稱曾買到有腳臭味的牛仔褲，有人笑稱這樣下去，「保險套都不能在好市多買了」。

台女在Costco買襪子，回家一拆發現其中一雙有污漬及濃濃的鹹魚味。（fb群組「Costco好市多商品經驗老實說」圖片）

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Costco的無條件退貨機制就連食物都能退，雖然方便三心兩意的顧客，但若買到退貨的商品，則未必人人都能接受。有台女在facebook群組「Costco好市多商品經驗老實說」貼文，稱買了一雙女裝襪，但拿回家後「噁……我要吐了」，稱那是別人穿過的襪子，樓主直斥「也太沒品了吧，更噁心的是我竟把鼻子湊上去聞，有夠臭，就算要退貨也要把穿過的抽起來吧」。

從上載的照片可見，樓主買了黑、白、灰3色的襪子，其白色的一雙，底部有上點污漬。樓主稱購買時只看了襪子的外觀，而白色的一雙放了在中間，回家拆開時還看到黑黑的樹葉。有人問到女網友為什麼要拿襪子來聞，她說想確認一下有沒有染到色，沒想到一拿近聞到了鹹魚味。

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許多人疑疑為何穿過、有惡臭穿襪子都能退貨，但也有人疑問是不是有人在現場拿出來試，然後再塞回去，不過還是質疑為何Costco職員接收退貨時不檢查清楚。然而，也有人替前線職員抱不平，認為他們很難阻止缺德客人「加料」，「最缺德的是那些不良退貨消費者」。

對於誤購發臭衣物，有網民分享指，自己曾買過一條牛仔褲，回家發現褲管有滿滿的腳臭味，估計也是別人的退貨產品，笑說樓主不要沮喪。有留言也提醒，在大賣場買東西，記得要不斷檢查，確定沒有異樣才購買。