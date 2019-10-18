睹妻遭勒頸性侵　夫怒拔瑞士軍刀「私閹」　刑期恐長過色狼

烏克蘭東部謝甫琴科沃市（Shevchenkovo）一名27歲男子上周六（12日）與妻子外出用膳，然後「前後腳」步行回家，豈料愛妻遭25歲男子伊夫琴科（Dmitry Ivchenko）襲擊及性侵；男事主發現後出拳重擊伊夫琴科的頭部，並拿出瑞士軍刀割下其陽具，如今面臨最高被判8年監禁，而伊夫琴科則最高可被判入獄5年。

警方表示，男事主當日與妻子同往餐廳和朋友聚會，離開的時候，他較妻子遲了約10分鐘步出門口，接近回到寓所之際，他聽附近灌木叢中傳來奇怪聲音，走近一看，驚見伊夫琴科勒住妻子的頸強行性侵。

男事主盛怒之下，馬上出拳揮向伊夫琴科頭部，然後取出一把瑞士軍刀將其去勢，伊夫琴科發出慘叫聲，鄰居聽到後紛紛跑到現場查看，事後男事主形容「那一刻，我無法解釋到底發生甚麼事。」

+ 4 + 3 + 2

一個星期前剛被女友拋棄

伊夫琴科被送院後，在警方監視下接受縫合手術，主診醫生未有透露他的陽具能否駁回，而醫院外科部門負責人米特拉科夫（Sergey Mitrakov）只透露，伊夫琴科需要接受長期治療。

男事主的代表律師斯帕斯金（Dmitry Spaskin）說：「事發時我的當事人情緒失控，他不明白自己在做甚麼。案發後，他在極度震驚的狀態之下步離現場，後來才向警方自首。」

檢察官瓦西列娃（Tetiana Vasileva）稱，伊夫琴科已承認干犯性侵罪行，「他說自己犯案是因為在一個星期前被女友拋棄，加上事發當日喝了約一公升伏特加酒」。

一名與男事主居於同一條村的女子認為，男事主沒有做錯，「伊夫琴科曾試圖打我，惟被我及時喝止，然後他對我說『你會後悔的』，當時我相信村中任何一名女孩子都可能是他的下一位受害者。」