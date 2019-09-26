25歲泰網紅疑被性侵後暴斃　竟有多人搶購躺屍梳化　原因令人心寒

泰國25歲女網紅奴茶娜（Thitim Bell Noraphanpiphat）日前被發現在一座公寓大堂的梳化上暴斃，法醫初步檢查發現她的陰道有撕裂狀況，裏面更殘留一些分泌物，可能曾被性侵。警方發現一名男模曾上傳網紅死前的影片，顯示她嘔白泡不省人事，男模還稱她是「第100個老婆」，男模其後被閉路電視拍到他將網紅丟到梳化上。事件顯然極度恐怖，但泰國傳媒指竟然有不少人希望購買網民躺屍的梳化，原因並非是她的粉絲或用作悼念，而是希望接觸亡靈，認為可以帶來好運。

奴茶娜被發現死在梳化上，涉事的男模曾拍下照片並發送。（網上圖片）

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奴茶娜是泰國的IG網紅，身材火辣長相甜美，經常在網上分享生活照；不過，她日前被發現躺屍在一座公寓大堂的梳化上。公寓的閉路電視拍到，奴茶娜被24歲男模Rachadech Wongthabutr丟到梳化，而他目前已被泰國警方拘捕。事件曝光後，男模被發現曾發布奴茶娜死前的影片，當時她已沒有意識，而且口吐白泡。男模更被發現他曾在帖文稱呼奴茶娜為「第100個老婆」，留言稱「第100個老婆，受得了嗎？哈哈，老子的衣服都沒了，老子還給你穿，要是受不了就趕緊回去」。

泰國傳媒指，多名人士私下想購買網紅躺屍的梳化，而該梳化目前存放於公寓的車庫。（網上圖片）

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警方調查了公寓的閉路電視記錄，發現9月16日下午6時許，男模將奴茶娜抱回公寓帶上6樓，隨後又抱她下樓，並丟到公寓大堂的梳化上，而奴茶娜一直處於昏迷狀態；至17日凌晨2時許，公寓職員發現奴茶娜已死亡。奴茶娜的男友透露，9月16日出事當晚，女友受僱去為一個慶祝會幫忙，工資是3500泰銖（約900元），原本說好會下午5時下班，最後卻傳來她的死訊，希望能查清事件真相。

被指涉案的男模則否認與奴茶娜的死亡有關，聲稱自己最後一次抱她時，她仍然有呼吸，自己只是巧合成為最後一個見到她的人。不過，許多網民已斷定男模與奴茶娜的死有關；奴茶娜的家人認為她是被下藥殺害，在沒找到證據前，願意停屍100天都不火化遺體。

法醫透露，初步檢查發現奴茶娜的陰道有撕裂症狀，裏面殘留了分泌物，正加緊化驗是什麼人留下的；至於死因，目前判斷她是死於心臟衰竭及心率失常，詳細的化驗結果需時15至45天。

事件另一個焦點則落在涉案的梳化上，泰國傳媒報道，近日不少當地人私下詢問，稱想購買奴茶娜躺屍的梳化，這些人並非她的粉絲，也不是想用來悼念，而是深信「與死者的亡靈接觸，可以帶來好運」。不過，由於這張梳化是命案的重要證物，在全案審理完結後才能另作處理，而且必須得到警方同意。另外，梳化的持有者亦稱沒打算出售賺錢，也不擔心亡靈依附的問題，只希望案件快點查個水落石出。

當地傳媒報道，奴茶娜的家人已請僧人前往公寓，在大堂的梳化前進行超度，完成儀式後梳化暫時存放在公寓的車庫。

（綜合）