台地盤佬呻有錢冇女友　阿嫲一句突破盲腸補多刀　網民：強力秒殺

在工地工作是辛苦活，雖然薪水較高但又累又髒還容易有職業傷害，如果再因此交不到女朋友的話，難免讓人生出轉換工作的念頭。

有網友與奶奶聊天時，順口問：「很多人跟我一樣做工地薪水很多可是交不到女朋友耶」，言談中透露對於是否要繼續這份工作的迷惘，結果奶奶立刻鼓勵他繼續堅持，對自己的生活盡心盡力就好，並安慰他「女孩子沒跟妳在一起並不是嫌工地髒，只是嫌你長得醜啦」

阿嫲突破盲腸一語道破真相。（Facebook@爆廢公社）

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有網友指出，如果原PO長得醜，基因問題奶奶也逃不掉啊XD 原PO則表示，家裡講話好像都愛互酸，像他就常嫌奶年輕時長得醜～

對於自己在工地工作，原PO也持正面態度，認為就是一份職業而已真的沒什麼，且在工地上班能活動筋骨又有成就感，建議同樣做工地的人別潛意識覺得有什麼，否則其實是自己先歧視自己。

網友也力挺這言論，表示「每份工作都有每一份工作的特點，憑實力賺錢，永遠是最帥的」！

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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