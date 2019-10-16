台37歲健身網紅中風　老婆po復健片段　分享丈夫超感動愛的宣言

健身網紅筋肉爸爸正值壯年且身體強健，卻在日前爆出中風入院，讓許多人相當驚訝！而筋肉媽媽5日分享了他在醫院吐露的真實心聲，坦言老公一番話讓她忍不住哭了。

你可能感興趣：【健康百科】台37歲健身網紅竟中風坐輪椅 背後原因竟是這件事！

筋肉媽媽5日分享了他在醫院吐露的真實心聲，坦言老公一番話讓她忍不住哭了。（Facebook@筋肉爸爸JZ）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

筋肉媽媽在Facebook上分享了老公對她的告白：「他跟我說，中風後，一直有一種奇妙的感覺。看著我和兒子，一方面，覺得很熟悉，就跟以前都一樣；但好像總有另一種感覺同時發生，是陌生的，好像我們是他重新認識的人。他對我說：『好像覺得剛認識妳』『但那分陌生的心，也很愛妳』『我真的很愛妳』」幽默的她還笑稱自己「一秒成夫奴」。

筋肉爸爸「愛的宣言」超催淚！點圖看全文▼▼▼

+ 2

夫妻倆患難與共，彼此守護的模樣讓網友看了也很感動。而筋肉媽媽10月11日再曝光老公復健時的影片，讓網友感受兩人甜蜜之時也為他們加油！

台健身網紅「筋肉爸爸」練得一副爆肌身材。（IG@jz_woo）

+ 33 + 32 + 31

延伸閱讀：

29歲女星爺孫戀開花 嫁71歲勇猛拿督尪喜得一子

髮型師一刀剪下30公分頭髮 女模瞬間痛哭到昏倒

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

立刻Like！讚好《01熱話》：