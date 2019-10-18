台女當補習老師被餵飼　學生媽媽晚晚煮大餐　浮誇擺盤網民爆like

替人子女補習最怕遇到怪獸家長，但台灣一名網民在Dcard討論區發文分享幸運經歷，感激曾遇上把她當作女兒般照顧的暖心家長。學生爸媽不但會開車送她回宿舍，準備晚餐時更會「預埋一份」，令她後來直接空肚去上課，直呼「被家教（私人補習）學生媽媽養胖」。帖文附上多張學生媽媽拿手菜的照片，網民驚嘆菜式擺盤精緻，可與餐廳媲美，羨慕樓主第一次替人私補，便找到這樣的貼心家庭。

台灣有網民指，私人補習學生的媽媽經常下廚，也會為她準備晚餐。（Dcard討論區）

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網民在文中指，讀大學後為了零用錢幫人補習，她慶幸「第一個case就遇到超級nice的一家人」，直言他們是台北的另一個家。起初學生的媽媽會為樓主多準備一份晚餐，樓主也基於禮貌吃清光，但因為媽媽愈煮愈大份、愈做愈精緻，樓主後來索性直接空着肚去上課。

樓主上傳多張照片，看到媽媽準備的晚餐都極專業，有自製Pizza、意式燉飯和日式飯糰等各國料理，更會按不同節日製作特餐，賣相更是餐廳水準，更經常用與菜式對應的小國旗點綴。樓主表示，學生的爸媽退休前從事金融業，估計家境不俗；雖然每餐飯都具餐廳水平，「但家教媽媽每次端給我都是一副『就是一般的家常菜』，小妹妹也都是稀鬆平常的樣子」。

樓主續稱，學生家人不僅會請她吃晚餐，回宿舍前更做好熱騰騰的點心讓她帶走。樓主也非常珍惜這段關係，故每次旅行都會買手信和寫明信片給他們，又不時寫卡片和送禮物給小妹妹。遺憾的是，這家人現時已移民海外，樓主亦忍不住慨嘆：「家教也停了，但還是很感恩緣分讓我遇到這麼棒的case。」

學生的媽媽更會精心炮製節日Special！↓↓↓

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不少網民留言表示羨慕，「當她女兒也太幸福，當她女兒的家教也超幸福」、「超扯！哪來那麼多小旗子啦」、「遇到這種真的超幸運的」，又開玩笑說這樣的私人補習等同附晚餐再加薪。

（Dcard討論區）