落雨白T變透明致胸貼現形　網民稱冇圖冇真相　台妹「拍照」反擊

日前有台灣遊客在菲律賓穿「一條線比基尼」照片被瘋傳，引起熱烈討論，在台灣偶爾也會看到女孩子清涼火辣的裝扮，讓路人大飽眼福。然而台灣天氣多變化，女孩子有時候因此被迫「全都露」，招來周遭驚訝眼光，真的非常悲憤！

有女網友在批踢踢笨版上抱怨，她去重訓時習慣不穿內衣只貼胸貼，有天她重訓完準備騎機車回家時，遇上突發的傾盆大雨，身上的白色t-shirt迅速濕透，呈現半透明，不用注意看就能直接看見衣服下的美景，和她的粉紅色愛心胸貼❤❤

濕衣示意圖‧。（《誇世代》劇照）

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她泣訴，當天車上沒雨衣，騎車時風又很大，半透明的t-shirt完全死貼在身體上，一路收獲不知多少視線，讓她覺得非常羞恥，卻只能故作不在意地忽視掉，認為自己絕對被當成暴露狂了……可惜萬分悲傷的敘述沒有引起男士們的同情，反而集體嗷嗷叫地暴動了：（點圖看留言▼▼▼）

男士們瘋狂求圖的行為，成功把原PO炸出來嬌嗔留言「樓上都壞透了！！」，不過還是拍下胸貼本人照，並還原當天穿著讓大家「看清真相」。（點圖看留言▼▼▼）

也有網友懷疑重訓時汗流浹背的，穿著白T也很容易透吧，原PO則以上圖澄清，她重訓的強度不強，汗流得不多，單純穿著不會出現透明感，只是想不到一場雨會讓她原形畢露，立刻決定以後去重訓都穿黑衣了。她也特別把衣服潑濕一半，讓大家親眼看看淋濕與乾爽的差異。

左邊乾乾der、右邊濕濕der。（PTT）

濕了真的好明顯啊！想到當天淒風苦雨，又被迫曝光內在美，網友不禁拍拍原PO，提醒她還不快把雨衣放到機車車廂裡！（點圖看留言▼▼▼）

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慢著！說全罩式安全帽的那位！看不到臉就可以隨便了嗎？！！

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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