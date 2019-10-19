颱風海貝思襲日　婆婆與走失3天貓貓奇蹟重逢爆哭　影片感動網民

撰文：卡洛兒
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颱風「海貝思」重創日本，雖然颱風已遠去，但至今已造成74人死亡，多人失蹤，亦有毛孩走失令人擔心。不過，日前傳來好消息，有主人尋回因颱風失蹤了3天的貓貓，她開心到大哭的影片讓不少網民感動。
主人得知失而復得後，一重遇貓貓隨即緊緊抱住，更哭成淚人。（《每日新聞》影片截圖）
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受颱風「海貝思」影響，日本福島縣磐城市發生嚴重水災，水位及腰，13日一名居於公寓地下的64歲女士，和3歲愛貓 Moko都獲救，但Moko其後疑受驚過度逃走後不知所蹤。
不過3日後奇蹟發生，兩名居民清理房子雜物時，竟發現正蹲在櫥櫃裏的Moko。主人得知失而復得後，一重遇貓貓隨即緊緊抱住，更喜極而泣哭成淚人，並說「很想再次擁抱你」。
台風19号で甚大な被害が出た福島県いわき市で16日、行方不明になっていたネコと飼い主が3日ぶりに再会を果たしました。https://t.co/iwvCStVkPU pic.twitter.com/Sv7zbR7rFw— 毎日新聞映像グループ (@eizo_desk) 2019年10月16日
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重逢的片段感動網民，上載不足3天已有逾23.6萬次觀看，不少人都留言稱看到她擁着貓貓，流淚都幾乎掉下來，又祝願她們能幸褔快樂生活下去。
（每日新聞）
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