颱風海貝思襲日　婆婆與走失3天貓貓奇蹟重逢爆哭　影片感動網民

颱風「海貝思」重創日本，雖然颱風已遠去，但至今已造成74人死亡，多人失蹤，亦有毛孩走失令人擔心。不過，日前傳來好消息，有主人尋回因颱風失蹤了3天的貓貓，她開心到大哭的影片讓不少網民感動。

主人得知失而復得後，一重遇貓貓隨即緊緊抱住，更哭成淚人。（《每日新聞》影片截圖）

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受颱風「海貝思」影響，日本福島縣磐城市發生嚴重水災，水位及腰，13日一名居於公寓地下的64歲女士，和3歲愛貓 Moko都獲救，但Moko其後疑受驚過度逃走後不知所蹤。

不過3日後奇蹟發生，兩名居民清理房子雜物時，竟發現正蹲在櫥櫃裏的Moko。主人得知失而復得後，一重遇貓貓隨即緊緊抱住，更喜極而泣哭成淚人，並說「很想再次擁抱你」。

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重逢的片段感動網民，上載不足3天已有逾23.6萬次觀看，不少人都留言稱看到她擁着貓貓，流淚都幾乎掉下來，又祝願她們能幸褔快樂生活下去。

（每日新聞）