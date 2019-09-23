貓貓搬屋期間意外走失　5年後奇蹟尋回　重遇小主人畫面超暖心

對於寵物主人來說，因毛孩意外走失而被逼分開可能是世上最難過的事，但美國一隻貓貓竟在走失後5年與主人一家重遇，彷彿在現實中上演電影的感人情節。

Tom-Tom走失前，小主人仍是年幼的嬰兒。（Twitter「@UtahMomsLife」圖片）

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美國網民Cindi B上月尾於Twitter分享姐姐尋回走失了5年的寵物貓「Tom-Tom」的故事，引起網民熱議及瘋傳。她說，10年前全家都住在農地附近，姐姐在父母的一個殼倉內發現一隻流浪貓，於是決定帶回家飼養並命名為「Tom-Tom」，家人一直很喜歡牠，渡過了一段美好時光。

Tom-Tom回家後沒有忘記主人，又主動親近已長大成小女孩的小主人。（Twitter「@UtahMomsLife」圖片）

Tom-Tom到家後約5年，Cindi B的姐姐決定與丈夫及子女搬到城市居住，可是Tom-Tom卻在搬家期間意外走失。當時Cindi B的姐姐非常傷心，每逢假日都會回老家尋找，但一直都沒有消息，「她找了牠幾個月，幾乎放棄了希望」。她們只好將最後希望放於動物收容所，期待有天會收到好消息。

家人都希望已變得年老的Tom-Tom能安享晚年。（Twitter「@UtahMomsLife」圖片）

5年再過去，儘管Cindi B姐姐一家仍然記掛，但他們都對找回Tom-Tom不抱希望；然而奇蹟卻在這時發生，收容所竟突然致電稱找到Tom-Tom。Cindi B的姐姐一接到電話即飛奔到收容所，看到Tom-Tom的一刻又驚喜又感動，當時牠有點脫水，但整體尚算健康。

雖然走失5年，但Tom-Tom似乎沒有忘記主人，當Cindi B的姐姐摸牠時即發出嗚嗚的叫聲，回家後看到已由嬰兒長大成小女孩的小主人亦主動親近，整天待在一起，溫馨畫面令全家都非常感動。家人都希望已變得年老的Tom-Tom能安享晚年，在眾人的寵愛下渡過餘下貓生。

（綜合）