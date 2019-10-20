食客驚見豬皮有紫藍斑點　急問：打了多少藥劑？　謎底原來係…

外出吃飯見到食材有異樣，食客當然會擔憂。台灣近日但食客在facebook群組貼圖發文指，指發現湯內的豬皮上有多個紫藍色的奇怪斑點，質疑：「打了多少藥劑？」照片引來網民關注，其後有懂屠宰業運作的網民解謎，指那些斑點其實是官方的豬編號印章，是可食用的色素，笑指樓主「還好沒爆料商家，不然會被反告毀壞商譽」。

台灣食客看到劏中的豬皮有多處紫藍色的斑點，一度以為是打了藥。（fb「爆料公社二社」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

該食客在帖文表示，日前買了便當和一碗熱湯回家，詎料喝湯時被配料嚇了一跳，其上載的圖片顯示，豬皮上有多處藍紫斑點，遂向網民求教：「這豬皮怎麼解釋啊，到底打了多少藥劑？」部分網民在看到照片後，也開玩笑說「你吃的這隻是老大，有紋身，你賺到了」、「你吃到毛怪蘇利文（《怪獸大學》角色「毛毛」）了啦！」

然而，很快就有懂事的網民解釋豬皮沒有問題，那些斑點是檢疫印，是當局在屠宰豬身上的蓋章，以茲識別，色素可食用，着樓主安心。有人亦留言指：「看了回應，發現好多人不知道原來屠宰豬要蓋章。」

不少網民則說「長知識」，有人指即使原本就知道豬身上有相關印記，但看到豬皮斑點的當刻也會嚇一跳，未必即時想起是檢疫印章。另有人笑稱，幸好樓主沒有透露相關店名，否則可能會被店家提告毀壞商譽。

（fb群組「爆料公社二社」）