台男夜市買仙人掌　8年後擁驚人「身高」　網民：栽培他去打籃球

仙人掌到底可以長多高？許多人都愛買仙人掌回家栽種，甚至放辦公室作裝飾，但如果仙人掌長得近半米高，你會怎樣處理？昨日台灣一名網民在facebook群組發帖，稱自己8年前在夜市買了仙人掌，沒料仙人掌「快高長大」，天天奮發向上拼命長高，看上去至少有2支樽裝奶茶的高度，網民看到這株「姚明仙人掌」紛紛笑翻，「趕快栽培他去打籃球」、「我第一眼看成101煙火」，亦有人稱其仙人掌養了快30年，「為啥我的都不會變長了」。

台男稱8年前在夜市買了仙人掌，沒料它拼命長高，嚇到台男。（fb群組「爆廢公社」圖片）

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昨日（28日）台灣一名網民在facebook群組「爆廢公社」發帖，圖文並茂展示其家中仙人掌的驕人「身高」，他表示從夜市買來仙人掌，「種了8年了還會再長大嗎！」。相中可見樓主把仙人掌放在窗前，他特意在仙人掌旁放了一支樽裝奶茶比較，驟眼看仙人掌較樽裝奶茶高2倍，粗略估計它近半米高，看上去又瘦又長，十分觸目。

早前有台灣網民稱家中的仙人掌長至144cm高，十分驚人。（fb群組「爆廢公社」圖片）

網民爆笑點評

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帖文發布一天火速吸引逾萬個互動，網民看見仙人掌的高度都大感驚訝，直言這是「一柱擎天」，不少人表示從夜市或花市買來仙人掌，沒有一盆養超過三個月，故對樓主這株仙人掌長得這麼高嘖嘖稱奇，「我大概養個15天就不行了 這養8年也太強」。不少人追問樓主栽種方法，「喝牛奶的嗎...長那麼高」、「喝奶茶？」，另有網民笑說不要浪費仙人掌的高度，「趕快栽培他去打籃球」，更有人笑言第一眼還以為仙人掌是「夜市買的冰淇淋」。

有過來人則提醒樓主，指其家中仙人掌又是長超大，剪掉會刺激它再長高，另有人表示仙人掌會繼續生長，「我阿嬤以前也有養這個一樣的品種直接長到樓上 一樓半的高度」。不過有人認真發問，問樓主如果仙人掌倒下了，「你會一手扶住它嗎？」，更有人擔心樓主將來或考慮在天花板挖個洞，讓仙人掌繼續生長。