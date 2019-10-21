【男士恩物】靠「腹肌神器」一秒變猛男　神奇程度引網民熱議

擁有腹肌是不少男士的終極身型目標，最近有網民分享最新神器「假肌肉衣」，聲稱不需健身亦能有6塊腹肌的健碩身材，結果吸引大批男網民討論。他們表示看起來好像與真的皮膚一樣，又笑言健身房可以關門大吉了，不過有其他網民質疑神器密不透風，似乎非常侷促，「穿一天會得濕疹吧」、「胖子根本不會穿得下啊」。

有網民近日分享相片，稱最新的男士恩物登場，相中可見它是一件短袖「假肌肉衣」，膚色與真皮膚幾乎無異，穿上以後就能輕鬆擁有6塊腹肌。（fb群組「爆廢公社」圖片）

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有網民近日於facebook群組「爆廢公社」分享相片，稱最新的男士恩物登場，相中可見它是一件短袖「假肌肉衣」，膚色與真皮膚幾乎無異，穿上以後就能輕鬆擁有6塊腹肌，展現完美身材果然無難度。

其實淘寶網早已出現此神器，可能因為用矽膠製造，加上超像真的外表，價格亦比一件普通短袖衣貴得多，由8200至13200人民幣不等（約9089至14631港元），不少男網民紛紛留言表示有興趣。

其實淘寶網早已出現此神器，可能因為用矽膠製造，加上超像真的外表，價格亦比一件普通短袖衣昂貴，共8200至13200人民幣不等（約9089至14631港元）。（淘寶網圖片）

他們不禁笑稱：「下次去跟女生約會直接穿這件就行了。」、「女人要假奶，男人要假肌」、「騙很大」、「蠻適合藏啤酒肚的」、「好深的套路」、「不用練了啦 這件就夠了」、「買一件XXL」、「跪求賣場」、「有3XL的嗎」。

不過部份網民直指「假肌肉衣」只能騙得一時，而且批評造工有點假，而且尺寸不適用於身材肥胖的男士，「肚子太大的還是一樣不能買」、「那膚色好像泡在水裡3天了」、「穿了會得濕疹吧」。

（fb群組「爆廢公社」）