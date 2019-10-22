英媽餵母乳時睡着　起床驚見兒子死於嬰兒猝死症　終走出喪子陰霾

不少媽媽都會餵哺母乳，希望子女可以得到較佳營養。可是英國一名母親就曾在餵母乳的時候睡着，起來的時候卻發現兒子已經奄奄一息，最後證實死於嬰兒猝死症（SIDS，Sudden infant death syndrome），無法找到確切的死因。這名英國媽媽後來走出了喪子傷痛，現時透過寫作勸喻各位父母不要和年幼子女同床睡覺，以免再生悲劇。

伍德拉夫（Laurie Woodruff）的兒子亞瑟（Arthur）死於嬰兒猝死症。（網上圖片）

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來自英國德比郡（Derbyshire）切斯特菲爾德（Chesterfield）的媽媽伍德拉夫（Laurie Woodruff）現時已經30歲，不過她於2015年的時候曾經發生過一宗悲劇，花了好幾年時間才走出陰霾。4年前她於極疲勞的狀態之下餵母亂給自己只有數周大的兒子亞瑟（Arthur），然後慢慢她就睡着了。

直至清晨伍德拉夫起來的時候，卻看見兒子已經沒有反應，於是立即打電話找來救護車將兒子送院。她說與兒子坐救護車去醫院時，是她人生最糟透的一刻，而且當救護車抵達兒童醫院時，亞瑟就被宣布死亡。其後醫生認為亞瑟死於嬰兒猝死症（SIDS），即一名健康的嬰孩在沒有徵兆之下突然死亡，而且未能找到確實的死因。

一般而言，早產或出生過輕的嬰兒較易出現SIDS，而男嬰的發病風險更高。這個病多於嬰兒入睡時發生，英國國民保健署（NHS）認為父母吸煙、嬰兒小病及呼吸障礙等，都有可能是SIDS的病發因素。另外， 該署相信SIDS和父母與孩子同睡有關，故不建議同睡。

伍德拉夫（Laurie Woodruff）曾經因為喪子而覺得十分傷心。（GettyImages／視覺中國）

伍德拉夫曾經因為兒子的死而十分傷心，兒子喪禮舉行前，她每日都到醫院殮房擁抱兒子遺體，直至有家人勸她應該少去一點之後，她才少去了兩天，「我知道他已經離開了，但我仍然需要接近他」。

她說自己永遠都不會忘記亞瑟的死，不過在家人和朋友，特別是丈夫的支持下，悲痛終隨時間逐漸減少，「不過你不應該預期可以做回原本那個你」，伍德拉夫其後誕下了另一名兒子亨利（Henry），現時已經兩歲大。

伍德拉夫其後覺得發生在她身上的這宗悲劇，其實有背後的原因，所以開展了勸喻父母不要與子女同床而睡的運動。「我認為外間提供的資訊，特別是你的子女仍然年幼。雖然我明白父母想畫量將子女放在身邊，不過最好還是將他們放在嬰兒床。她之後學會了占星術及完成了心理治療訓練，在自己的公司「Luna Attic」專門製作占星學生日圖表，同時提供與精神及心理有關的服務及課程。

（Mirror、Liverpool Echo）