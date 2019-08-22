台媽上班前擠母乳卻被奶奶偷偷倒掉　後續原來更崩潰！

婆媳相處是一門學問，倘若雙方鬧得不愉快，身兼雙重身分的老公是重要溝通橋樑，能適當避免衝突！一名人妻苦訴，天天辛苦擠母乳，就是要讓寶寶喝健康營養，怎料寶寶已8個月大，日前才得知這兩個月的母乳都被婆婆偷偷倒掉，真相讓她氣到大哭，更委屈的是，媽寶老公還站在媽媽那一方，堅持要老婆讓步。

一名人妻在論壇《mobile01》宣洩滿肚子委屈，與婆婆的育兒觀念天差地遠，生活上總是有摩擦……

倒晒母乳未算過分，最後竟然……即點下圖瀏覽人妻原文↓↓↓

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豬隊友一席刺耳的話，等於再次擊碎原PO的玻璃心，討拍文一貼出後，掀起大批網友幫QQ安慰：「讓保母在自己家帶孩子」、「婆婆干涉真的超級煩的，辛苦妳了」、「天哪好崩潰喔……擠奶超辛苦的，完全不知情就被倒掉真的很難受耶」、「我是三個小孩的爸，看到你的奶被倒掉那邊，拳頭都硬了」、「婆婆好像10個有9個都會這樣，汗，這個時候只能靠老公去溝通了，畢竟媳婦的角色很尷尬」、「讓保母在自己家帶孩子+1，不然就帶去保母家，至少這樣婆婆可以少干涉一些，很討厭老一輩自以為是『對的』知識」。

網友都替原Po不值。（mobile01.com截圖）

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