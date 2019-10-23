苦候公院剝智慧齒　靠食藥飲酒止痛　英漢「受夠了」家中上吊亡

長智慧齒劇痛難當！38歲英國男子霍金斯（Anthony Hoskins）苦候公營牙科服務，期間要服食大量藥物和喝酒止痛來幫助入睡，可是等了三個月仍未獲安排拔掉智慧齒，結果難抵痛楚走上輕生的不歸路。

今年4月，警方發現霍金斯在南安普敦桑希爾（Thornhill，Southampton）的寓所上吊自盡，日前當局召開死因聆訊。霍金母雪莉（Shirley）在庭上透露，兒子今年1月首次透露牙齒劇痛，為了讓他到私家牙科診所求診，於是積極存錢；而霍金斯在飽受牙痛煎熬下，曾大量服食撲熱息痛（Paracetamol）和布洛芬（Ibuprofen）來止痛，每晚均要喝一杯威士忌酒才能入睡，他曾坦言「受夠了」！

霍金斯生前每周均會探望母親至少一次，惟在4月突然失蹤數日，雪莉心知不妙報警，警方破門入屋始揭發霍金斯上吊身亡。

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戶口透支加班籌錢拔牙

霍金斯離世時，雪莉已存了900鎊（約9150港元），預計再過數就能讓他接受私人牙醫治療；而霍金斯的銀行戶口顯示，他生前向銀行透支了不少現金，去世前數周還主動要求加班，警方推測霍金斯是為了盡快籌錢拔牙。

對於霍金斯離世，雪莉非常痛心，她形容兒子是有正當職業的正常男子，愛玩電腦遊戲，沒有財務問題。雪莉說，最讓她難受的是白頭人送黑頭人，而辦理白事的錢原本是籌來讓兒子看私人牙醫的錢，「霍金斯現終可安息了，不用再承受痛楚。」