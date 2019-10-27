【萬聖節】囝囝帶藍色南瓜桶拎糖果　美國媽媽發文揭開背後洋蔥

萬聖節臨近，很多小朋友都會帶着南瓜桶外出玩「Trick or Treat」討糖果。美國一名媽媽早前於fb發文，稱已為患有自閉症的兒子預備了一個藍色的南瓜桶，希望看到的人願意善待兒子，讓他能享受節日，又呼籲其他自閉症孩子的家長仿傚，讓其他市民也能識別孩子的需要。

美國一名媽媽早前於fb發文，指藍色南瓜桶是自閉症孩子的識別物件，希望市民見到時會善待孩子。（fb「Omairis Taylor」圖片）

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去年萬聖節有美國的自閉症兒童家長於facebook發起活動，提議以藍色的南瓜桶作為自閉症孩子的識別物件，「如果你看到一個精心打扮的成年人，拿着藍色的萬聖節南瓜桶，他是我的兒子，他有自閉症。他雖然有21歲的體型，但他愛萬聖節」，帖文獲網民瘋傳支持。

藍色南瓜桶活動去年由自閉症家長發起，意念來自呼籲大眾關注食物敏感的「蒂爾南瓜」計畫。（資料圖片）

至今年萬聖節前夕，再有自閉症孩子的家長發文「溫馨提示」，表示去年萬聖節當日，陪同患有低口語能力自閉症的3歲兒子走了數個街區，當每家每戶都期待兒子說出「Trick or Treat」時，她只能代兒子完成任務。因此她說今年已為兒子預備藍色南瓜桶，希望明白背後意義的人可體諒兒子，讓他也感受到節日氣氛。

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藍色南瓜桶的照片短短數天便再次獲得瘋傳，不少網民都轉發帖文呼籲親人朋友照顧自閉症的孩子，事件更引來美國傳媒關注。全美自閉症協會（National Autism Association）主席福尼（Wendy Fournier）認為網民對「藍色南瓜桶」活動反應正面，「隨着一般大眾更認識自閉症，我們認為這是一個很好的方式，讓患有自閉症的大朋友及及小朋友，都能夠參與萬聖節活動，而不用擔心被歧視」。

她認為，以藍色南瓜桶作識別是「一種較巧妙而有尊嚴的方式」，讓無法與人眼神接觸、不喜歡戴面具、或無法以言語表達感謝的自閉症患者，同樣可以享受萬聖節的樂趣。

事實上，藍色南瓜桶的意念並非原創，發起人曾表示他是從「蒂爾南瓜」計畫（Teal Pumpkin Project）取得靈感。該活動於2014年由一個食品過敏研究與教育相關的非營利組織（FARE）發起，鼓勵市民向拿着藍綠色南瓜桶的小朋友派發非糖果類或不含果仁的零食，目的是期望提高群眾對食品敏感的認識，使萬聖節的討糖果活動「對所有人更安全、更具包容性」。

（綜合）