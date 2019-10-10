萬聖節裝喵星人變詭修女安娜貝爾　怨念超深交足戲　網民：好可愛

萬聖節就在這個月底了，除了不少父母們又要讓美勞課開張大吉，製作搶眼的服裝讓自家孩子們穿上後滿面風光，有些養貓狗的奴才也忍不住把歪腦筋動到自家主子身上啦A__A近日有位網友就在爆廢公社分享自家胖橘裝扮成「詭修女、安娜貝爾」的照片，萌照連發讓許多貓奴們直接投降惹

貓奴為主子設計萬聖節裝扮，化身詭修女、安娜貝爾。（FB@爆廢公社）

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還等什麼！直接抱緊處理啦（即睇網民留言▼▼▼）

其他奴才羨慕：也太配合了吧QAQ

有歷經過無數風霜的奴才們都知道，每當想幫自家主子拍個網美照，千辛萬苦買來了各種可愛的服裝與飾品，最後卻只換來戴上沒3秒就落地的下場，這隻胖橘不但完全不抵抗任人擺弄（？）還可以連拍兩套衣服，原PO真的太幸運啦～（即睇網民留言▼▼▼）

世上動物百百種，但要遇到如此逆來順受的寵物簡直可遇不可求啊～也有其他網友分享自家滿臉無奈…欸不是，是盛裝出席的寵物啦XD（按圖放大）↓↓↓

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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