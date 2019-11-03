【生活百科】網傳罐頭隔水加熱有機會爆炸　實測話你知一個關鍵位

罐頭是繁忙都市人的救星，網傳曾有人因隔水加熱罐頭，但轉個頭卻忘記了這回事，等他回去查看時才發現罐頭已經爆開，食物四濺十分危險。台灣有電視節目就進行實測，了解事件是否有可能發生，及其背後原理。

【#罐頭隔水加熱】1. 網傳男子隔水加熱罐頭，不過一段時間後忘記了這回事，回去時罐頭已經爆開，十分危險。（YouTube「buzzgogogo」截圖／香港01製圖）

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台灣公共電視節目《流言追追追》曾進行實測，將水份較多的三文魚罐頭和水份較少的紅燒鰻魚罐頭隔水加熱，過程中無發生意外。參與實驗的老師表示，其實相關做法與罐頭廠的高溫消毒程序類似，另外如果罐頭是真空的話，就算水加熱到攝氏100度，罐內的大氣壓力與外部分別亦都不大，再考慮到罐頭以金屬製造較為堅固，隔水加熱基本上是安全的。

罐頭在煲乾死的情況下加熱，會隨時爆開十分危險！（YouTube「buzzgogogo」截圖／香港01製圖）

不過如果加熱的水被煲乾，事情就會變得危險。實測中加熱罐頭的水被煲乾之後，罐頭內部溫度就會超過攝氏100度並不斷上升，最後罐頭在加熱2分20秒之後爆開。老師解釋，由於溫度和氣壓不斷上升，才會令密封的罐頭一下子爆開，總結將罐頭隔水加熱並無大問題，但如果煲乾水就會十分危險。

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