俄女模仿親妹多年　因妒成恨狂刺189刀　挖眼割耳殺掉另一個我

俄羅斯一名女子因妒成恨，多年來不但模仿模特兒妹妹的亮麗造型，甚至妒忌到用利器瘋狂捅死親妹，以毀滅「另一個自己」；而妹妹被刺近200刀，連眼睛和耳朵都被割掉，最終失血過多致死。

妹妹男友家中下毒手

現年22歲的伊麗莎白‧達布羅維納（Elizaveta Dubrovina）被控於2016年殺害妹妹斯特凡尼婭‧達布羅維納（Stefania Dubrovina）。當年只有17歲的斯特凡尼婭在男友位於聖彼得斯堡(St Petersberg)的寓所內，被家姐用利器刺中多個重要器官，雙眼甚至被挖出和右耳遭割掉，最終失血過多身亡。

法庭文件指出，與斯特凡尼婭歲數相差廿多年的男友法特耶夫(Alexey Fateev)案發時外出購物，回家驚見女友全裸倒臥血泊中，隨即制服涉嫌下毒手的伊麗莎白，阻止她離開。警方到場將伊麗莎白拘捕，但她情緒極不穩定，要被強制送入精神病院接受治療。

今年控方才判定伊麗莎白可以出庭受審，法庭日前作出判決，裁定伊麗莎白被控的「特定殘忍暴行謀殺」（murder with particular cruelty）罪成，判處她入獄13年。庭上片段所見，被鎖上手扣的伊麗莎白在犯人欄內聽取判刑，惟聞判時木無表情，然後在獄警押解下返回監房。

頭髮和唇膏顏色都一樣

控方表示，伊麗莎白因「私人恩怨」，用利刀瘋狂插妹妹的重要器官至少189次，更殘忍地割掉妹妹的右耳，受害人頭部、頸部、上半身、手臂和小腿等多處受傷，死因是失血過多。控方指伊麗莎白多年來嘗試模仿妹妹，兩姐妹連頭髮和唇膏的顏色都一樣，雖然她們拍下不少親密合照，惟不排除伊麗莎白一直暗地裡妒忌妹妹，終因妒成恨動殺機。

自幼同在孤兒院長大

另外，當地傳媒報道，伊麗莎白想過將案件嫁禍給妹妹的男友法特耶夫，訛稱法特耶夫因不滿妹妹拍裸照而狠下毒手。法特耶夫曾上電視親口否認與案件有關，檢察官亦還他清白，認定他只是目擊者而非疑犯。

對於斯特凡尼婭的離世，其姨媽形容是「令人震驚的悲劇」。據悉，達布羅維納兩姐妹自幼在孤兒院長大，母親早已返回東歐摩爾多瓦生活。