私影少女被殺案　法醫精神科醫生智破被告訛稱患精神病

提起法醫精神科部，鮮有聽聞，皆因全港僅青山醫院有這個部門。電視劇上常有犯人自稱精神病，望減輕刑責，劇內的演員往往能逃過法網。青山醫院法醫精神科部副顧問醫生陳炤佑便解釋指，他們作為專家證人，不會依靠與被告會面便撰寫報告，還要翻看警方向被告錄取口供的會面記錄及重組案情錄影帶，所以被告難以長時間假裝精神病。 轟動一時的2014年15歲私影少女被殺案，陳炤佑擔任控方專家證人，涉案被告在案件開審前突自稱患有嚴重精神病，辯方要求陪審團裁決被告是否適合答辯。憑着陳炤佑所呈交的長期觀察報告，被告被裁定適合答辯，最終更被裁定謀殺罪成，終身監禁。

青山醫院法醫精神科部副顧問醫生陳炤佑，在這部門工作9年，曾面對不少兇殺案被告。（陳芷昕攝）

翻看警方錄影帶研判被告患精神病真假

15歲私影少女被殺案，被告由2014年被捕至開審足足相差了三年，而他在小欖精神病院還押期間，由陳炤佑擔任他的主診醫生，至在被告被裁定謀殺罪成前一周，陳炤佑已經曾接見被告整整56次。在撰寫其精神報告前，他翻看警方向被告錄取口供的會面記錄及重組案情錄影帶。

陳炤佑指出，或有被告企圖以精神病為由，圖申請減免刑責，更有不少人會自稱出現幻覺或幻聽，「好少思覺失調病人獨立出現幻覺，通常會同妄想症同時出現，只出現幻聽是非典型個案。」他坦言幻聽患者會較易分心，但難以長時間假裝，所以他會看被告的片段，研究他是否長時間受精神病影響。

陳炤佑最終在報告指，被告還柙期間情緒有時出現低落、失眠、自殺傾向，以及因被捕而感到壓力，他診斷被告只有自閉症的跡象，但都從未患上任何情緒精神病症。被告最終被裁定謀殺罪成，判處終身監禁。

15歲私影少女被殺案，犯人未能借假裝患精神病而脫罪，罪成被判終身監禁，令死者得以安息。（資料圖片）

證殺妻老翁有嚴重抑鬱

有被告裝作精神病，亦有被告確實受到嚴重精神病所困，急需一個情感出路。2017年年中，筲箕灣耀東邨一名八旬老翁，不忍中風老伴受病魔折磨，獨子又已去世，遂將妻子殺死，引起社會關注以老護老問題。陳炤佑為老翁撰寫精神科報告，指他患有嚴重抑鬱，對社會沒有造成威脅。

老翁在高等法院承認誤殺，法官決定就此悲劇案件法外開恩，今年1月初判老翁監禁兩年，由於他已遭還押18個月，扣除假期等日子後，早前已獲釋。

耀東邨倫常案，揭示以老護老問題。（資料圖片）

被辯方律師質疑太年輕最難忘

青山醫院的法醫精神科部只有8名醫生，每年需要處理1,500份報告。除診治病人及處理報告外，陳炤佑還要在法庭協助法官及陪審團理解醫學知識，當然亦免不了被辯方律師質問，甚至人身攻擊。

在2017年審判15歲私影少女被殺案時，辯方律師便指陳沒有了解案件的進程，且其精神報告提及三年前的被告與警方會面記錄情況，直斥是「浪費時間」。作為醫生，工作已經繁忙，陳炤佑笑指法醫精神科部醫生的EQ（情緒智商）亦十分重要，他最記得的人身攻擊是「佢話我太後生」。

青山醫院法醫精神科部副顧問醫生陳炤佑，曾在法庭被辯方醫生質疑太年輕。（陳芷昕攝）

陳炤佑的容貌確實年輕，但他處理過的案件多不勝數，由修讀專科至今，已在法醫精神科部工作9年。他承認自己對法律有興趣，所以自己有修讀法醫碩士。他興奮地說：「每日都好刺激，見到唔同類型嘅人。」對醫生而言，他們不介意治療的人是富翁、窮人，亦不會理會有罪與否，僅希望可盡責醫治病人，看到病人重回社會尋獲工作，或許是法醫精神科部的最大滿足感。