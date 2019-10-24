比女生更女生！台偽娘完美穿搭似范冰冰　網民：作為女的我很慚愧

當女生可以打扮帥氣比男生還要帥，男生一樣可以成為有女人味的偽娘！最近台灣一個偽娘於討論區分享自己工作及日常生活的照片，之後更公開自己變回男兒身的模樣，結果引起大批網民力讚裝扮完美，甚至形容比女生更像女生。部分網民更羨慕樓主可帥可美，「美得太誇張了吧」、「媽啊，我好錯亂」、「不管男裝女裝都好好看」。

最近台灣有位偽娘於討論區分享自己工作及日常生活的相片，引起大批網民熱討。（「Dcard」討論區圖片）

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樓主最近於台灣「Dcard」討論區分享自己當偽娘的工作照，以及日常自拍相。樓主指第一次戴上長假髮是因為他接了一個平面工作，攝影師想拍攝關於性別平等的作品，不過他偶爾也會自行戴上長假髮自拍。從樓主上載的照片可見，他戴上長長假髮化了妝，擺出不同動作自拍，例如單眼、吐舌頭、舉「V」字手勢等，驟眼看絕對難以發現他是男兒身。

一頭長假髮配上可愛妝容，不少網民驚嘆他當偽娘時比一般女生更嫵媚動人。（「Dcard」討論區圖片）

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不少網民驚嘆樓主當偽娘時比一般女生更嫵媚動人，部分人甚至表示他某些角度與女星范冰冰很想像，「美翻了」、「你叫其他女生怎麼辦」、「根本就是女生」、「第一次真心感到錯亂」、「作為女的，我很慚愧」。有女網民甚至跪求樓主推妝容教學，請教他化妝心得，「你的長髮是怎樣保養的」、「可以教我怎化妝嗎」。

帥氣短髮look，網民羨慕他可帥可美：

樓主於帖文中亦公開平常男兒身的自拍，不少網民稱羨慕樓主的樣子可帥可美，有男網民甚至笑言要娶他回家、「當我女朋友好嗎」、「無論是男生、女生也很正」、「我覺得你天生就錯了性別」。

（「Dcard」討論區）