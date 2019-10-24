幫襯麥當勞買雞翼外賣　一打開袋驚見熟糉　網民笑：私伙嘢益你啦

網上曾瘋傳麥當勞深宵時份會售賣炒牛河，最近竟然有網民發現他們亦有發售端午糉？樓主指近日光顧分店買雞翼外賣，詎料回家後，兒子一打開即發現雞翼「消失了」，眼前竟剩下一隻已蒸熟的糉，非常不可思議。樓主最後打電話聯絡分店經理，他即時叫下屬賠償4隻雞翼才了事。 《香港01》曾向麥當勞作出查詢，他們指暫未收到顧客相關的意見反映，因此未能確定事件。

樓主指近日光顧分店買雞翼外賣，詎料回家後，兒子一打開即發現雞翼「消失了」，眼前竟剩下一隻已蒸熟的糉，非常不可思議。（fb群組「中伏飲食報料區」圖片）

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樓主於facebook群組「中伏飲食報料區」發文稱，周一（21日）晚於一麥當勞分店買2隻雞翼外賣，因為用紙袋包好，員工沒留意就直接給樓主。回到家後，樓主兒子滿心歡喜打開紙袋，發現雞翼不見了，反而有隻已蒸熟的糉，他不明所以的問樓主：「依家麥記有糉賣咩？」

樓主當時見到亦表示大吃一驚，他隨即打電話聯絡分店經理查詢事件，對方聲稱絕對沒有售賣新食品，又指願意作出賠償。最後由員工親自送回4隻雞翼，而樓主則把那隻不明來歷的糉交回給員工。

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樓主的離奇經歷引來大批網民留言討論，直言比「奇幻潮」故事更奇情，不解分店為何會出現極罕見的人手錯誤，「雞油粢飯」、「係咪糯米雞翼」，又笑指是員工擺烏龍，「阿姐帶飯，私人醒你嘅」、「冇啦冇啦，阿姐今晚冇飯食」。

不少網民亦笑爆餐廳又有創新食品，「香港獨家『麥麥糭』」、「介紹返呢個係我哋麥當勞嘅新產品，麥糯糭」、「期待麥記出粥底火鍋」、「遲啲連油炸鬼白粥都有得你食」。

麥當勞向《香港01》解釋指，其實公司一直有提醒餐廳必須貫徹執行一向的嚴謹程序指引處理和製作食品，確保質、量均達到指定水平，為顧客提供優質的服務和食品。他們續稱，若顧客領取食物時有需要，可憑有關產品或收據要求餐廳作即時跟進。

（fb群組「中伏飲食報料區」）