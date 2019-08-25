收銀機現「Police」即警察有6折？　麥當勞澄清：是現職員工優惠

警察食麥記有六折？網上流傳一張相片，顯示麥當勞收銀機的畫面，其中一欄為「折扣：（Police）」字眼，網民紛紛猜測麥當勞為警員提供特別低至六折的優惠。麥當勞回覆《香港01》查詢表示，店方只向現職員工提供六折優惠，因有同事把「Policy for employees」簡化輸入成「Police」而惹起誤會，麥當勞謹此致歉。

網上流傳麥當勞收銀機畫面，其中出現「折扣（Police）」字眼，有網民懷疑麥當勞為警員提供六折優惠。（歐文傑fb圖片）

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麥當勞回覆查詢時指，香港麥當勞只向現職員工提供六折優惠，及向長者提供點餐優惠。網上流傳圖片中顯示的六折優惠只限香港麥當勞員工使用，使用時必須出示員工專屬的應用程式並由餐廳經理核實，並解釋當初設置收銀機指令時，同事把Policy for employees 簡化輸入成「Police」，就此事件引起之誤會，麥當勞謹此致歉。

麥當勞表示只向現職員工提供六折優惠。（資料圖片）

今日網民瘋傳一張相片，網民紛紛懷疑麥當勞向警員提供六折優惠。而電影《十年》的導演歐文傑今早都有分享該圖片，惹來更多網民關注，圖片在社交網站之間火速傳開。不過麥當勞澄清後，歐文傑在facebook表示「正式撤回」之前的帖子，又稱「未來日子或者每次參與遊行抗爭」都會多吃幾餐麥當勞。