「世上最高大樹屋」逾30米高　15分鐘內遭大火燒毀化為灰燼

美國田納西州一座被譽為世上最高大的樹屋、高近100英尺（30.5米），於周二（22日）晚發生大火，樹屋付之一炬，起火原因暫時未明。樹屋花19年建造，15分鐘內被大火吞噬，幸好未有傷亡。

樹屋主要由伯吉斯收集回來的廢木和金屬搭建而成，截至2013年已經有97呎（29.5米）高。（Horace Burgess's Treehouse fb圖片）

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這座樹屋位於田納西州克羅斯維爾（Crossville），設計師為一名叫伯吉斯（Horace Burgess）的神職人員，伯吉斯表示是受神啟示興建樹屋，由1993年開始建造，樹屋內包括蜿蜒的樓梯、鐘樓、教堂以及多個房間，樹屋亦歡迎旅客入住和免費遊覽。

樹屋主要由伯吉斯收集回來的廢木和金屬搭建而成，截至2013年已經有97呎（29.5米）高，被譽為「世上最高大的樹屋」，伯吉斯共花費1.4萬美元（約11萬港元）建造樹屋，但樹屋沒有被正式列入健力士世界紀錄大全。

周二（22日）晚上發大火，樹屋付之一炬。（WKRN-TV 截圖）

不過，樹屋早在2012年被當局以違反消防條例下令關閉，至周二（22日）晚上10時左右，樹屋突然發生大火，15分鐘內已化為烏有，消防趕到現場時樹屋已被全部燒毀，幸好沒有人受傷，火災原因仍在調查中。

（綜合）