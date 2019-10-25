小孩玩完玩具車冇手尾？　機智媽一招解決亂泊問題獲家長追捧

不少父母經常要督促年幼的子女收拾玩具，台灣一名媽媽就想出一條妙招，在家中貼上「停車位」，讓孩子規規矩矩地泊好自己的車子。不少家長表示要學起來，又笑言孩子「長大停車技術會超好」。

由於家中有4輛玩具車，因此該名台媽在地板上貼出了4個停車格。（「爆怨公社」fb圖片）

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該名台灣女網民日前在facebook群組「爆怨公社」發文，表示他們家中有一對兒女，「家裏有小小孩的困擾，車子幾百台那樣（亂停）！」孩子們一下子就騎車，下一秒被其他事物吸引就棄車而去，令玩具車在家中亂放，讓樓主相當困擾。

樓主說，效果出奇的好，讓一雙兒女養成好習慣。（「爆怨公社」fb圖片）

樓主於是想出妙計，她先到五金行去買「警示膠帶」，由於家中有4輛玩具車，因此她在地板上貼出了4個停車格，她形容是「一種停車場的概念，沒停好，就拖走！」樓主自豪地表示，「我們家很早就用這個方法，分享一下，但前提是家裏要有位置」，效果也出奇的好，讓一雙兒女養成好習慣。

不少網民都大讚這位媽媽的方法，「太整齊了療癒，以後小孩也會懂的，外面車子要停好」、「停車要開始收費扣零用錢，看他們還會不會吵著要買」、「媽媽果真是萬能」、「生活智慧王是你」、「長大停車技術會超好」。亦有媽媽指要學起來，有助教導孩子守規則，「超棒的，從小就教小孩守秩序」。