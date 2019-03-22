為買玩具無畀家用　港男感激老婆不嫌棄　反把客廳變博物館

誰說玩具與老婆不能和平共處？有網民近日在facebook群組分享，稱妻子為讓其玩具可展示出來，竟將客廳大裝修，加設大量玻璃櫃，令他十分感動。網民大讚樓主妻子十分窩心，指樓主有樓、有錢又有好老婆，堪稱人生勝利組！

有網民在fb群組上分享，指家中裝修的時候，妻子幫忙思考如何在家中加設玻璃櫃，展示大量玩具。（fb群組「今日一入玩具報價區」圖片）

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樓主日前在fb群組「今日一入玩具報價區」分享照片，說要感謝老婆，「為咗我啲玩具可以擺出嚟而大費周章裝修，將客廳所有位置做晒櫃畀我擺玩具」，更指老婆的行動令他「真心感動」。

從樓主上載的數張照片可見，幾乎客廳有牆位置都已經被造成玻璃櫃，而且櫃的頂部都設有射燈，令樓主的玩具在櫃內都可以有燈光折射的效果。樓主收藏大多為人物figure，包括龍珠、超級英雄、籃球明星等等，另外亦有少量跑車模型。

不少網民都大讚樓主妻子窩心，更認為樓主是人生勝利組。

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樓主在帖文回覆中透露，其實他的玩具都只是「普通嘢」，但老婆仍然十分上心地為他設計家居。有網民笑指這是「畀夠家用的好處」，不過樓主則指自己的錢都已經花在玩具上，所以沒有畀家用，稱「大家過得開心就可以」，引來不少網民的羨慕眼光。

不少網民都大讚樓主妻子「無得輸呀」、「好窩心」、「此情無價」，亦覺得裝修之後的大廳十分漂亮。另外亦有人指，樓主妻子可能覺得，「衰佬玩玩具好過去玩女人啦」，所以全力支持樓主。