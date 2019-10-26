巴西男欲一舉殲滅曱甴窩　奇招殺蟑螂　結果半個花園炸到飛起

大部分人在家中殺曱甴往往用殺蟲劑，但有人竟「火攻」曱甴。巴西一名男子日前打算消滅後花園的曱甴窩時，先向草坪噴殺蟲劑，其後再點燃火柴並拋至曱甴窩中，未料幾乎一半草坪突然炸開，幸好他本人和兩隻狗狗都沒有被波及。事發時的閉路電視片段在網上引起熱議，網民紛紛留言為他感到擔心，希望他不會被老婆「家法伺候」。

施密茲先在花園草坪噴灑殺蟲劑，再點燃火柴。（Twitter「klara_sjo」影片截圖）

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據報48歲施密茲（Cesar Schmitz）的老婆一直投訴後花園有太多曱甴，希望他能一舉殲滅藏於地下的曱甴窩，施密茲便在上周五（18日）先在花園草坪噴灑殺蟲劑，再先後點燃3根火柴，拋到草坪內的小洞中，最初兩根火柴自行熄滅。直至第3根火柴被拋到洞內，一大遍草坪突然被炸開，施密茲和狗狗也嚇到跳起來，後花園「爆炸」後滿目瘡痍，泥土和雜物散落一地。

Dude went to the Yosemite Sam school of how to deal with critters. pic.twitter.com/40ElxsFPem — Klara Sjöberg (@klara_sjo) 2019年10月20日

事發影片在網上瘋傳，不少網民被施密茲的舉動逗笑，稱「大自然一早給了提示告訴你這是個壞主意，你還堅持要點火」、「炸掉花園後，他的第一反應是去牆邊觀察老婆有沒有發現」、「好像我小時候看過的卡通片情節」，也有人擔心施密茲應如何向老婆解釋，並建議他可以說「想在花園加建一個小泳池」。

（紐約郵報、紐約每日新聞）

同場加映，其實用番槻水就可以殺曱甴？↓↓↓