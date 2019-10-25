一粒曱甴蛋可變出過百小強？台網民實測曱甴繁殖能力　結果超驚人

大家還記得Oops前陣子提到的小強背包嗎？光是圖案就快讓人頭皮發麻，更不要說是真正的小強出現在面前了啊…但有位勇氣過人的網友近日就分享，常常聽到別人說一顆蟑螂蛋可產出近百隻小強，好奇心驅使下她便用盒子做了一個實驗，從9月16日起從3顆蛋開始養，到10月21日將近一個月的時間，直到開蓋之後答案終於揭曉

網友從9月16日起從3顆蛋開始養，到10月21日將近一個月的時間，直到開蓋之後答案終於揭曉，算一算總共有15隻。（Facebook@爆笑公社）

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算一算總共有15隻，也讓他恍然大悟原來沒有破百隻，不過先不論到底有幾隻，光是這個實驗已經讓不少網友起雞皮疙瘩了…（點圖看留言▼▼▼）

不要逼我！「凶器」都放在旁邊待命了喔（點圖看留言▼▼▼）

大家冷靜～雖然很多人這時候已經看不下去要起身滅蟑了，不過原PO畢竟也養了一個多月，還是很好奇有沒有考慮收編啊？（點圖看留言▼▼▼）

神人一語道破：15隻只是假象？

雖然噁心但這篇小強實驗文仍然引起大家熱烈討論，甚至釣出「研究蟑螂的達人」出面解惑，其實原PO放的三顆卵叫做卵鞘，剛出生的寶寶們會呈現白色，過幾天才會轉黑，接著再繼續孵化的話是有機會生出百隻的…（可以不要這麼認真嗎QAQ）（點圖看留言▼▼▼）

好了好了大家看得下去本編也寫不下去惹，實驗的小強受到如此多人「關愛」，原PO最後也表示好好的將每隻都送往安詳的天國了，不過這種實驗真的非常傷身，建議大家不要隨便輕易嘗試啊QWQ

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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