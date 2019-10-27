【無奇不有】婚禮驚見「黑白無常」助興　網民：果然婚宴就是墳墓

「黑白無常」是傳說中緝拿鬼魂的鬼差，聽到其名字一般只會聯想到白事，不過竟有新人在婚宴時邀請黑白無常來作客，令不少嘉賓都吃了一驚，更笑言「果然婚宴就是墳墓」。

「黑白無常」前往新人方向祝賀。（「侯昭庆」fb 圖片）

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來自馬來西亞新山的侯姓網民日前出席一場婚宴，他沒有表明準確的時間及地點，但稱宴會中竟邀請了黑白無常出席，讓他大嘆：「新人是不是不想活，才會幹這樣的事情啊？」他其後又笑言：「果然婚宴就是墳墓。」

網上流傳的影片中可見，主持人先激昂地介紹嘉賓入場，接著賓客們紛紛往後看，沒想到進來的竟是打扮成「黑白無常」一般的兩個人，他們都戴着高帽，上面寫上「一見大吉」，又各自把臉塗成黑色和白色。

婚宴上還留了一枱給神明的，席上的都是不同的神明雕像。（「侯昭庆」fb 圖片）

「黑白無常」先往新人方向走去祝賀，再前往自己的席位上，不少賓客也不忌諱，到黑白無常的席桌上敬酒，婚宴上還留了一枱給神明，席上的都是不同的神明雕像。

不少網民對婚宴中出現「黑白無常」覺得難以置信，直指「這場婚宴是在地獄舉行嗎？正常都希望天官賜福而不是…」，也有網友覺得這樣也不错，認為黑白無常只是給予祝福，不需太嚴肅對待，又笑指清明節過了不用怕，「大二爺難得來湊熱鬧助興，跟人間信徒做交流嘛」，亦有網民估計事件與道教儀式或習俗有關。

（綜合）

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