【瘋狂湊仔法】韓星媽背後隊酒、做運動　仔仔無奈樣爆紅勁可愛

究竟寓湊仔於娛樂有沒有可能實現？韓國星媽李美度以演員身分為人所知，但她在Instagram的「冷落囝囝」系列湊仔相，竟意外吸引大批網民關注。無論是普通家居生活，或是帶囝囝去運動、唱K等消遣活動，現場一秒變成她的攝影棚。媽媽放膽做自己，囝囝則在鏡頭前擺出呆萌表情，不少網民大讚兩母子可愛，又開玩笑說「媽媽壓力是不是有點大」、「我看到了幾年後的自己」。

37歲的李美度2016年低調嫁給圈外男友，囝囝去年出生。（Ig「lee_mido」圖片）

+ 6 + 5 + 4

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

37歲的李美度曾出演韓版《命中注定我愛你》等劇集，2016年低調嫁給圈外男友。當媽媽後也貫徹其搞怪性格，不時在Instagram上傳「冷落囝囝」系列照片，照片中兒子都坐在BB車內，看似一臉無奈，有時會擺出其他鬼馬表情，她自己則在後方瘋狂唱K、玩遊戲機、勁歌熱舞等，投入如入無人之境。

+ 11 + 10 + 9

+ 4 + 3 + 2

萬聖節將近，李美度更在家中拍攝一系列萬聖節特輯，她在後面扮貞子，但兒子卻在前方淡定地玩耍，場面搞笑。爆笑照片引來大批網民熱議，紛紛大讚李美度是「型格媽媽」、「不走尋常路」，又表示想仿效她，自己也與子女拍攝動感圖輯。其實在鏡頭背後，李美度非常愛錫仔仔，相信不會真正冷落他。

（Instagram）