【健康百科】台女泌尿道頻感染　病因竟是男友「嗰度」太長要切走

台灣一名女大學生半年來每次與男友性交之後，都會因為泌尿感染而需要向泌尿科醫生求診。醫生見狀便叫她把男友請來一起看診，然後發現男子包皮過長，容易有污垢令女友感染。男友最後為了女友着想，決定引刀成一快，切掉下體多餘包皮。

台女每次性交之後，下體都會不適，求醫半年之後始知道真正病因。（資料圖片）

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台灣泌尿科醫生李嘉文近日分享病例，他指該名高雄市女大生近來經常到診所求醫，主要病徵包括尿頻、小便有灼熱感，檢驗尿液之後確認她有泌尿道感染，於是處方藥物治療。不過該名女大生在過去半年間，每兩至三周便會因為同樣的病徵而再次求診。

男友了解到現時割包皮的手術過程之後，決定接受割包皮手術，以保護女友。（資料圖片）

女大生表示自己沒有忍尿的習慣，飲用的水份亦都足夠，不過只要與男友性交之後就會出現病徵，覺得十分困擾。另外如果未有按時服藥，病徵亦會持續約一周的時間。

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有見及此，李嘉文醫生就提議女大生將男友請來一起看診，他檢查男友的下體之後，便發現他有包皮過長的情況，而且又未有注意個人衛生，醫生一翻開就看到大堆白垢，認為是女大生感染的主因。

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男友之後便說，自己都多次患上包皮炎，也想過割包皮，不過想到要在珍貴的子孫根上開刀就覺得可怕。於是李嘉文醫生就勸導他，說現時有手術方式可以局部麻醉，只需要5分鐘就可以完成，再加上其女友的鼓勵，男友最終克服恐懼動刀，兩人終可舒服無憂地享受性愛。

（東森新聞）