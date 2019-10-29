【好人好事】搭台鐵突呼吸困難險暈倒　台女獲全車協助結局超溫暖

搭車暈車浪可能人人都遇過，如不適時有人伸出援手，的確會感到非常溫暖。一名台女日前於討論區分享遇到好人好事的經歷，稱上周六（26日）乘台鐵前往面試時，突然感到呼吸困難，幾乎暈倒。旁邊的乘客見狀即時替她向列車職員求救，車長甚至廣播為她找來車上的醫護人員。在眾人的鼓勵及協助下，台女到站時被送上救護車，幸好沒有大礙，受助經歷令台女感動直呼：「台灣真的處處都有溫暖存在！」

台女解釋事發時因過度換氣而造成休克，估計是因為面對學業面試壓力過大才會感到不適。（《我要準時下班》劇照）

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台女恢復過來後，於討論區發文講述經歷，並感謝一眾曾伸出援手的人。她稱最希望坐在隔壁的男生能看到文章，「如果他完全不關心我，我沒辦法想到後果，還害他沒有位子坐很久」，又感謝車長、清潔人員以及前來幫助她的醫護人員，直言事件令感受到「台灣真的處處都有溫暖存在」。

↓↓↓台女受助經過↓↓↓

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她後來解釋稱自己事發時因過度換氣而造成休克，稱過往亦曾試過，「只是這次真的沒辦法調整回來，所以才會整個手腳麻掉然後臉部僵硬超可怕」，估計是因為面對學業面試壓力過大才會感到不適。

台女最後鼓勵一眾網民勇於幫忙有幫要的人，稱類似的不適很多人也遇過，「希望這個世界可以一直很溫暖，看到有需要的人就伸出援手，不要被冷漠佔滿這個世界了」。

（Dcard討論區）