台女搭捷運收AirDrop暖圖　一看即笑翻　網民有共鳴：我也收過

行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀早前指香港示威者善用AirDrop、Telegram等渠道，相信背後有個「隱形、非常精密嘅大佬」，網民大多不認同其言論，表示AirDrop其實在全世界被廣泛應用。台灣一名網民表示，日前在月台上等車時，手機跳出一張張圖片，原來是有好多人AirDrop她溫馨提醒，她一看圖片即時哭笑不得。

原來該放AirDrop的好心人提醒樓主，「這位同學，你的AirDrop沒關！」（「爆廢公社」fb圖片）

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該名女網民日前在「爆廢公社」中發文，表示昨日（17日）傍晚6時許，她在台北捷運忠孝新生站月台等車，忽然iPhone屏幕跳出AirDrop訊息通知。她一看陌生人傳給她的圖片馬上笑翻，原來該好心人提醒，「這位同學，你的AirDrop沒關！」，配上一個上身赤裸外籍男子的相片，相當搞笑。

樓主會心一笑，然後趕緊把AirDrop關閉，她指「不論你是誰，謝謝提醒！」，事後她再更新解釋，「會謝謝他不單純只是提醒，要是有心人傳奇怪照片就不好了，日本有發生過。」。

帖子引來不少網民的共鳴，「好貼心喔」、「我也收過，兒子從隔壁房間傳的」、「不關浪費電」，亦有人因為沒有關AirDrop而被惡作劇，「不止浪費電，日本發生過有人隨機傳裸照給附近的人！」、「我在火車上遇過變態外勞，AirDrop忘了關，突然跳出視窗要我接收，是下體照，一按拒絕，他秒抬頭找人」、「沒事啦，我之前坐捷運一直有人傳Momo」。

同場加映：日本「AirDrop痴漢」↓↓↓

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