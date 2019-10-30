「她搞垮了整個車展」　故意彎腰扯衣露點　車模捱鬧有傷風化

越南模特兒武黃玉（Pong Kyubi）近日在胡志明市的車展上大晒美好身段，更毫不吝嗇刻意拉底緊身裙，讓在場一眾龍友任影，但其行為卻被指喧賓奪主，惹來不少人批評，認為她搞垮了整個車展，而且暴露的衣著亦有傷風化。

胡志明市會展中心（SECC）早前舉行年度盛事「越南車展」（Vietnam Motor Show），大會更邀請身材出眾的模特兒武黃玉做車模，她在場內刻意做出誘人動作，更一度拉底緊身裙「露乳」，引來不少人圍觀及爭相拍照「獵豔」。

一身藍色連身裙的武黃玉在當地汽車品牌「Vingroup」的新產品Vinfast LUX A2.0車輛旁搔首弄姿，不時刻意彎腰，還故意拉下裙子，突顯美好身段，吸引龍友的閃光燈閃個不停。

不過，武黃玉在車展中展現性感影卻惹來不少網民批評，指該款新車是越南人的驕傲，製造商不應邀請她來損害品牌形象；另意見認為武黃玉反客為主，扭曲了舉辦車展的真正目的，甚至有人狠批她根本是在博出位，形容其行為「噁心又低級」。

面對群情洶湧，Vingroup發表聲明與武黃玉劃清界線，強調並不是公司主動邀請她擔任車模。事件的主角武黃玉回應網民負評時委屈地稱：「只是露了一點，就被寫成這樣」，強調當日純料只是為了做好表演。