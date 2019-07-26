【晚吹】韓國車模身材特別好？造型師：試衫要戴4個bra

唔少名店都設有VIP區，原來該區又稱為「白金屋」，想享用的話，一季最少要消費4至500萬。(影申截圖)

最新一集《晚吹- 又要威又要戴頭盔》請嚟4位造型設計師爆料，其中一位表示：「男團好麻煩」，聽到嘉賓咁講，主持人余迪偉就笑言「我哋都有兩隊喎(指MIRROR與ERROR)」但該造型師就話:「做得佢地老竇啦。」並透露呢個本地男團共有4名成員。「其中兩個成日都問我另外幾位著咩，會暗中比較同爭衫著，佢唔會話我聽佢鍾意啲咩，但就不停咁問我另外幾個鍾意啲咩，我當時仲好天真咁同佢講『你哋識架嘛，不如自己溝通下』，反而另外有一位就好好，佢會叫我比晒啲衫其他人揀先。」講到本地男團，而且只得4人兼係老竇級年齡層，有網民就估係BIG 4。

「有啲女明星表面上好friend，但當佢知hold咗套衫比邊個先，就硬係要試嗰件。」

除左爭衫著之外，幾位嘉賓都不約而同表示：「artist同model都好鍾意報假數」。所指嘅數，係尺寸！有造型師透露曾為台灣男藝人造演唱會衫，點知批衫出嚟後，男藝人連鈕都扣唔埋，細問之下，其經理人話：「比你嘅size係3年前度嘅。」至於另一個報假數事件發生喺澳門賽車上，造型師表示有一年大會請咗一批韓國車模。「收到尺寸做衫時，個個身材都係36、24、36咁，點知到真人嚟試衫時，個個全部著完出嚟都要戴4個bra，最慘係件衫中間透視，簡直係災難，個個心口鬆到阿媽都唔認得。」由於時間有限，加上心口位唔係話改就改，於是該造型師即時托人喺香港搜查NuBra，再人肉速遞到澳門。