台版波波草爆紅景點加圍欄　零距離拍照不再　老闆：缺德遊客太多

不用飛到日韓，在台灣已看到的「台版波波草」彰化園區近日爆紅，圓滾滾的綠色球體一排排列好，超療癒畫面吸引大批人潮，不過以後或只能遠觀了。有網民近日在facebook公布消息，指老闆稱因到訪園區的人潮帶來滿滿的垃圾，到處踐踏令這個月損失約萬元，即使向遊人勸說也無法控制，故決定裝上欄柵，保護4年來辛苦種植的心血。

「台版波波草」彰化園區近日爆紅，圓滾滾的綠色球體一排排列好，超療癒畫面吸引大批人潮。（IG「#台版波波草」圖片）

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台版波波草花園位於彰化縣田尾公路，那些療癒系綠色波波草其實是「細葉七里香」，園主非常用心修剪及照顧，令每盆波波草大小一樣整齊排好，由於園區免費開放，吸引不少遊人前來打卡上載IG，更被多個旅遊博客介紹為「彰化秘境」。

不過一位網民昨日（29日）在facebook公布壞消息，指老闆決定在園區增加圍欄，以後就只能在欄外觀看波波草。他引述老闆稱，突然爆紅帶來滿滿的人潮，但同時帶來滿滿的垃圾，這4000多棵的波波草辛苦種了4年，但這個多月來損失了約幾萬元，損毀的又要重新栽種照顧至少半年以上。他曾溫馨勸說遊人愛惜波波草，卻仍然無法控制，而且害怕遊客小朋友在花園跌倒受傷，遂下了這個決定。

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有住在附近的網民亦留言，即使近日觀賞拍照的人潮還是很多，「園主真的很無奈，大家只想着拍美美的照片，卻忘了這是農民維生的植物」，她說曾看到一名小學生直接趴在樹上拍照，園主看到時心在淌血，馬上勸導不要趴上去，「樹會死掉」。

有網民批評又是這些「缺德污染」的例子，美麗的景點最終被欄關着，太令人遺憾，「老闆免費讓人參觀，卻還要幫許多沒教養遊客清垃圾」；有人亦指希望遊客能拍得盡興時，都能珍惜資源，找個平衡點，另有人建議可否收入場費，以控制入園人數。