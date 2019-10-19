台灣網紅踩踏冰島「飛機殘骸」拍照捱轟　Livia道歉：忽略了告示

遊覽世界級美景，拍多兩張相是人之常情，但都要尊重當地規矩！台灣旅遊美妝網紅Livia（莉薇）日前分享冰島遊記時，被發現踐踏在當地知名景點「飛機殘骸」（Wrecked Airplane）上拍照，引發網上猛烈批評她損害台灣遊客形象。最終她在群情洶湧下道歉，承認自己忽略了入口處的告示，造成錯誤示範。

網紅Livia被發現踩踏位於冰島「Sólheimasandur」沙灘的飛機殘骸上。（facebook截圖）

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網紅Livia莉薇自7月開始，展開「環遊世界度蜜月」1年的旅程，先後遊玩中東、北非、歐洲等地區，近日則飛抵冰島。她在facebook個人專頁分享一系列旅遊照片時，卻被發現踩踏位於冰島南部「Sólheimasandur」沙灘的飛機殘骸上。「飛機殘骸」是冰島著名景點，據稱在1973年美軍駕駛一部飛機行經這片無人沙灘時，因燃油不足而迫降於冰島，最後將殘骸遺留原處，後來成為遊客景點。

據知距離飛機殘骸3公里外的入口處，有告示列明「不准攀爬飛機」。但從Livia上載的照片可見，她不但進入殘骸內部，又跟友人站在飛機頂部擺pose拍照，因而引起網民不滿。

網紅Livia莉薇10月到冰島遊玩。（ig「livia_travel」圖片）

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她其後已立即刪掉帖文，並回覆當地媒體承認錯誤，指自己真的不知道不能爬上去，「抵達飛機殘骸本體周圍並沒有任何告示牌，沒有防護欄」，而現場世界各地的遊客都隨意在飛機殘骸四周爬上爬落，更多人是直接爬上飛機頂端。Livia其後又稱，到訪當天像颱風一樣的狂風大雨，所以抵達時大家都是直接衝上接駁車，才會忽略了入口處的告示，「我為這次的錯誤示範感到非常抱歉！也希望經過這件事讓更多人知道，即使大家都在攀爬飛機，這架飛機也是不能攀爬的。」

4年前美國歌手Justin Bieber也曾在飛機遺骸處拍攝歌曲MV，影片中他亦有站上飛機遺骸頂部，引發批評，事後該景點入口處設置告示牌「嚴禁攀爬飛機」，並提醒遊客不能隨意丟棄垃圾，以免影響當地生態。

（東森新聞）