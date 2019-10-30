3歲童割包皮　父打開紗布驚見「整根切除」　負責醫生卻猝死

一個醫療失誤隨時影響病人的一生，巴西一名3歲小朋友早前接受割包皮手術，沒想到30分鐘手術最後需時4小時才完成，其父之後替兒子換藥時，拆開紗布竟驚見兒子的陰莖遭切除，父親當場崩潰。

24歲父親卡馬戈斯上月帶兒子到醫院進行手術。〈TV LESTE youtube截圖〉

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24歲父親卡馬戈斯（Alberthy Camargos）日前被告知3歲兒子出現包莖問題，上月帶兒子到醫院進行手術，卡馬戈斯以為只是簡單的割包皮手術，沒想到原本預期30分鐘的手術，卻花了整整4個小時，雖然卡馬戈斯當下覺得有異，但醫師再三保證，「一切過程都沒有問題」。

但當卡馬戈斯除去兒子的繃帶並檢查傷口時，竟發現兒子的陰莖「整根不見了」，卡馬戈斯稱：「當我把紗布摘下來的時候，除了陰莖根部，什麼都沒有。」卡馬戈斯即時崩潰，「我發瘋了，跌倒在地」。

但當卡馬戈斯除去兒子的繃帶並檢查傷口時，竟發現兒子的陰莖遭切斷。圖為示意圖。（資料圖片）

卡馬戈斯和醫院理論，卻得到噩耗，醫院表示動手術的醫生因心臟驟停突然身亡，卡馬戈斯因此無法得到答案，「醫生的意外死亡使我們失去了一個可以給我們面對面的答案，和可能要直接承擔責任的人。」

卡馬戈斯和妻子之後替兒子轉院，醫生證實男童的包皮皮膚與海綿體遭破壞，陰莖部分被截去，僅剩下根部。男童接受了重建手術，從身體的其他部位，如前臂或大腿取得皮膚，以重建下體，醫學專家相信神經組織還是可以被復原，可以維持勃起功能，讓孩子長大後過正常的性生活。孩子現已經出院，回家休養。

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當地衛生部門證實，已為有關的家庭進行心理輔導，一位衛生部官員表示，故的外科醫生擁有近30年的執業經驗，沒有任何醫療失誤的記錄。警方亦已介入調查。