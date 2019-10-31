夫妻開房一小時後離開　清潔工執房驚見染血白布疑裹屍　真相是…

這真的與血腥兇案電影幾乎一樣！泰國一間旅館的清潔工人，於客人離開之後入房打掃，驚見床邊出現染血白布疑似包住了一條「死屍」，大驚下即報警。警方到場打開白布，沒想到看到的東西，與他們想像中卻有極大距離！

清潔工人一打開房門，就見到恐怖的情景，認為是發生了兇案。（facebook「ประพันธ์ แสงมาน」圖片）

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事件發生於泰國中部的沙沒巴干府（或稱北欖府），日前一對夫妻於約凌晨1時在一間旅館租住房間，他們只逗留約1小時之後，便於約凌晨2時離開。

隨後旅館的清潔工人入房打掃，卻看到床邊地下有一具以白布包裹的疑似屍體，上面不但染了血，亦都縛住了頸部位置，突出人頭的位置，加上房間昏暗的燈光和地板上亦都有血跡，令人覺得格外恐怖。工人下意識認為可能是發生了命案，於是立即報警求助。

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警察到場之後小心翼翼地打開白布，卻發現原來被包住的並非他們以為的屍體，而是酒店房內的用品，例如枕頭和棉被等，而白上的血跡就相信是女性的經血。警方認為租房的夫妻故意將房間布置成「兇案現場」，以嚇唬酒店員工，將會繼續調查案件。

（綜合）