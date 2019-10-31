患病白髮駝背蒼老照曾瘋傳　李連杰近照顏值回春　網民：回到30歲

中國武打巨星、56歲「功夫皇帝」李連杰早年宣布患上甲狀腺亢進症，暫時淡出幕前專心養病，去年他被傳媒拍到頭髮蒼白、臉容憔悴，網民指相中的李連杰像「80歲老翁」，外界曾非常擔心他的狀況，及後他本人及經紀人紛紛澄清解釋是拍照時的角度問題。日前李連杰再次現身，並在instagram帳戶貼出他和馬雲出席公義活動的合照，可見他留了一頭烏黑捲髮，笑容滿臉的他看上去感覺年輕了不少，網民大讚他狀態很好，笑指「李連杰像回到30歲了」。

近日李連杰出席馬雲公益基金會的慈善活動，於Instagram上載與馬雲的合照，可見他留了一頭鳥黑捲髮，笑容滿臉，精神似乎相當不錯。（李連杰IG圖片）

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李連杰於去年5月現身公開活動時，他把頭髮剃光，髮根花白，一臉憔悴。當時55歲的他看上去像一名老伯，令影迷非常擔心，後來他澄清只是照片的角度及光暗問題所致。（資料圖片）

李連杰昨晚（30日）於個人IG上載出席馬雲公益基金會的慈善活動照，並於帖文中表示這是他第五年參與馬雲基金會的活動，希望自己能繼續支持教育發展，及以自己的崗位為世界作更多貢獻。

相中可見李連杰與馬雲合照，他留有一頭鳥黑捲髮，精神奕奕、笑容滿臉，與去年傳媒鏡頭下他一臉病容的狀態大相徑庭。有網民看到回春照大表驚訝，「差太遠了吧」、「太令人震驚了」、「難以置信」；更有網民笑言這個捲髮造型讓他看起來像樂壇校長譚詠麟。

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2013年李連杰宣布患上甲狀腺亢進症，此病會令患者頸部腫脹、緊張、煩躁、情緒波動、呼吸急促、疲勞和失眠，嚴重甚至會肌肉無力、心跳加速甚至心悸。

李連杰之後淡出幕前專心養病，不過他於去年5月現身公開活動時，已把頭髮剃光，相中可見他髮根花白，一臉憔悴。去年55歲的他看上去像一名老伯，令影迷非常擔心，後來他澄清只是照片的角度及光暗問題所致。

直至今年9月，久休的李連杰現身鄭州電影小鎮，與在場工作人員有講有笑。身穿黑衫的他戴上帽子，但精神明顯不錯。早前他參與迪士尼真人版電影《花木蘭》，亦將於明年上映。

（綜合）