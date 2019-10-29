曾批評莫利撐港因有誤解　NBA球星勒邦占士受加州山火波及棄家園

曾批評NBA球隊火箭總經理莫利（Daryl Morey）發表支持香港示威者言論的洛杉磯湖人球星勒邦占士（LeBron James），近日受美國加州山火影響，一度無家可歸。

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受強風和乾燥天氣影響，加州近日多處發生山火，勒邦占士周一在社交網推特（Twitter）透露，因洛杉磯西部發生「蓋帝火災」（Getty fire），他與家人要緊急撤離住所，一度無家可歸，「須緊急撤離我的房子，我與家人在附近開車兜圈，希望能找到房間。」不久，勒邦占士再次發帖向球迷報平安，「終於找到容納我們的地方！老兄，這真是瘋狂的一晚。」

當局出動了約500名消防員撲滅山火，然而火熱仍繼續蔓延，除了洛杉磯西部，北加州索諾馬縣（Sonoma County）亦受到「金凱德火災」（Kincade Fire）波及，火場面積達200公里。

本月15日，勒邦占士（LeBron James）回應火箭隊總經理莫利（Daryl Morey） 發表涉港言論，他表示，莫利是受到錯誤的資訊誤導所致，在未掌握足夠資訊和理解局勢的情況下，莫利不應隨便表達意見；他認為莫利在行使言論自由時候，走得太遠，「很多人因而受到傷害，不止是經濟，還有身體、情感和精神上。」不過他此番言論在美國引發輿論反彈。