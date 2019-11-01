收閨密男友私訊求「離我女友遠一點」　台妹幽默神回覆令他秒閉嘴

很多情侶熱戀期間都像「糖黐豆」一樣日見夜見，不過如果生活圈子只剩下兩個人，卻不是一個健康的關係。台灣有女網民日前在Dcard討論區發文，指半夜收到閨密新男友的私訊，竟要求她「離我女朋友遠一點」，令樓主相當無奈，最後以一句神回覆令他瞬間閉嘴。

台灣女網民在Dcard發文，指好友近來交了新男友，覺得其個性挺不錯，替她感到高興，殊不知他竟然作出一個奇怪要求。（《七月與安生》劇照）

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台灣女網民在Dcard以「跟好友的男友半夜私訊」為題發文，指好友近來交了新男友，他也是同班同學，一直也覺得其個性挺不錯，誰知有天大半夜，竟收到他的私訊，竟過份地要求「可以請你離我女朋友遠一點？」，如中午不要找她吃飯，上課也不要坐在旁邊等，令樓主感到莫名其妙，遂以一個不失幽默的神回覆婉拒他的要求。

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樓主補充表示，隔天早上起床，發現閨密男友已讀不回，她們仍繼續坐在一起和吃飯，一切如常。帖文引起熱議，網民都批評男友「醋勁那麼大」、「男生這麼小家子氣？」又指他是否想害自己女友沒朋友，然後依賴他，「這種人品還不分手嗎？」有網民則大讚樓主神回覆，直接拒絕得來又不失幽默。

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