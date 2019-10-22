驚見男友枕頭偷藏「前女友相片」　英女嬲爆講分手先知尷尬真相

相信沒有女生喜歡男友私藏前度的物品，如偷偷留起前度的相片更是「罪大惡極」。英國一名女子早前於交往多年男友的枕頭底發現一張不明女生的照片，她即時想到該女生或是男友的前度，氣得立刻致電媽媽及閨密哭訴，更崩潰提出分手。沒料到男友後來傳回照片，英女仔細一看才知道自己擺了個大烏龍，尷尬得不知如何回應男友。

英女Joi前往男友家過夜時，無意中發現男友的枕頭底竟然藏了一張「陌生女子的相片」，沒料發生極大誤會。（Twitter「jrouncey」圖片）

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居於英國曼徹斯特的Joi日前於Twitter發文，稱有日前往男友家過夜時，無意中發現男友的枕頭底竟然藏了一張陌生女子的相片，相中的女生躺於床上露出甜笑，被一名男生從後抱着，狀甚甜蜜。Joi當時只看到相片的左方，即時聯想到相中女子是男友的前度，氣得幾乎失去理智，激動得立刻致電媽媽及閏密哭訴。

Joi後來才發現「前女友照」竟是貼在床褥上的廣告標籤，尷尬得不敢回覆男友。（Twitter「jrouncey」圖片）

Joi其後發了「千字文」訊息給男友，「內容是說或許我們發展得太快了，我想知道他是否已放下前度，以及我們如何才能解決這問題等等」。她說發送訊息後，立即跑進浴室內洗澡及大哭一場。

以為自己和男友走到盡頭的Joi從浴室出來後再次拿起手機，發現對方傳來一張相片，她仔細一看，竟發現剛剛看到的「前女友照」，竟是貼在床褥上的廣告標籤。

發現自己擺了烏龍的她尷尬得不敢回覆男友，形容當時「希望大地吞噬我，我覺得我真的是個瘋子，殺了我吧」。哭笑不得的男友很快便趕回家，看見Joi時都不禁大笑，幸好兩人的關係並無受到影響。